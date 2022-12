Putin schimbă tactica în Ucraina. Rusia plănuiește un „scenariu coreean”, ce înseamnă asta

Rusia a respins oferta de pace a președintelui Volodimir Zelenski, care a solicitat o pauză a ostilităților de Crăciun, motivând că Ucraina trebuie să accepte anexarea celor patru regiuni câștigate prin referendumuri ilegale. Șeful Direcției Principale de Informații ucrainene, Kirilo Budanov, susține că liderul rus Vladimir Putin ar putea încerca să impună Kievului un scenariu „coreean”. Ce înseamnă asta?

Războiul care nu se termină niciodată

În intervenția de la conferință internaţională de sprijin pentru Ucraina, organizată la Paris, marți, 13 decembrie, unde s-a strâns un miliard de euro pentru ucraineni, președintele Volodimir Zelenski i-a făcut omologului său rus o ofertă de pace.

„Sărbătorile sunt momentul în care oamenii normali se gândesc la pace, nu la agresiune. Îi propun Rusiei să încerce măcar să demonstreze că este capabilă să renunțe la agresiune. Ar fi corect să înceapă retragerea trupelor rusești de pe teritoriul recunoscut al Ucrainei până de Crăciun. Dacă Rusia își retrage trupele din Ucraina, atunci va fi asigurată o încetare a ostilităților”, a transmis liderul de la Kiev.

Reacția Moscovei a fost că, dacă vrea pace, Ucraina trebuie să accepte noile realități cu teritoriile anexate în luna septembrie (Zaporojie, Herson, Luhansk și Donețk). Dmitri Peskov, secretarul de presă al Kremlinului, a răspuns: „Partea ucraineană trebuie să înțeleagă realitățile existente. Aceste noi realități există din cauza politicii duse de conducerea ucraineană și de actualul regim ucrainean, în ultimii 15 sau chiar 20 de ani. Aceste realități înseamnă că Federația Rusă deține noi entități ca urmare a referendumurilor care au fost ținute în acele teritorii. Fără a lua în considerare aceste realități, orice progres pe calea negocierilor este imposibil”.

Modelul coreean, noua strategie a lui Putin în Ucraina

Acum, șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei, Kirilo Budanov, spune că președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să impună Kievului un scenariu „coreean”.

„După eșecurile de lângă Kiev și imposibilitatea răsturnării guvernului central al Ucrainei, Putin schimbă deja principalele direcții operaționale – acestea sunt Sud și Est. Există motive să credem că are în vedere un scenariu „coreean” pentru Ucraina. Adică va încerca să impună o linie de demarcație între regiunile neocupate și cele ocupate ale țării noastre. De fapt, aceasta este o încercare de a crea Coreea de Nord și de Sud în Ucraina”, a relatat Budanov.

Ce spune șeful GUR

Serviciile de informații ucrainene sunt convinse că problema graniței terestre a Crimeii ocupate de Rusia este încă acută pentru dictatorul de la Kremlin. Totuși, principala problemă pentru implementarea acestui plan este Mariupol, oraș care este încă disputat.

„Deja vedem eforturi de a crea autorități „paralele” în teritoriile ocupate și de a forța oamenii să renunțe la grivna (n.r. – moneda națională ucraineană). Poate că vor dori să negocieze despre acest lucru și la nivel internațional. Dar rezistența și mitingurile cetățenilor noștri în teritoriile ocupate, contraatacurile Forțelor Armate ale Ucrainei și eliberarea treptată sunt semnificative și complică punerea în aplicare a planurilor inamicului. În plus, sezonul safariului partizan total ucrainean va începe în curând. Atunci rușii vor avea un singur scenariu relevant – cum să supraviețuiască”, a adăugat șeful GUR.

Ce cred experții militari

Sir Lawrence Freedman, autorul cărții „Command: The Politics of Military Operations from Korea to Ukraine”, consideră că războiul care a început printr-o invazie a Rusiei s-ar putea încheia printr-un armistițiu, nu printr-un tratat formal de pace. În timp ce agresiunea rusă se apropie de intrarea în al doilea an de conflict, o analogie mai puțin obișnuită circulă deja – Coreea. Adică războiul de acolo nu s-a încheiat vreodată în mod formal. A fost oprit de un armistițiu în 1953, ducând la încetarea luptelor fără semnarea vreunui tratat formal de pace. În schimb, vreme de decenii, a persistat armistițiul care, în esență, a înghețat conflictul. La fel s-ar putea întâmpla și cu Ucraina.

Ideea că un armistițiu ar putea constitui soluția către sfârșitul ostilităților din Ucraina se bazează pe trei idei. În primul rând, nici Moscova, nici Ucraina nu se află în poziția de a obține victoria totală. Apoi, pozițiile politice ale celor două țări rivale sunt mult prea îndepărtate pentru a face posibil un acord de pace. În al treilea rând, ambele părți înregistrează pierderi grele, fapt care ar putea duce la un armistițiu.