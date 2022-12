Putin pregătește concedieri surpriză. Cine pleacă de la Kremlin

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se pregătește să dea afară o serie de oficiali responsabili de politica externă. Se pare că liderul de la Kremlin are planuri pentru o rotație pe scară largă în guvernul rus, vizați de concedieri fiind oficialii cărora le reproșează eșecuri umilitoare în ultimii ani.

Schimbări serioase în administrația prezidențială rusă

Administrația prezidențială rusă este pe cale să sufere schimbări serioase: mai multe personalități marcante, responsabile cu politica externă, își vor părăsi posturile. Astfel, Vladimir Putin plănuiește să-i demită pe Iuri Ușakov (asistentul său) Igor Maslov (șeful Departamentului pentru Relații Interregionale și Culturale cu Țările Străine), Valeri Maksimova (curator al Transcaucaziei), Filip Ilicev (responsabil de Africa și Israel). Activitățile lor din ultimii ani au fost însoțite de eșecuri umilitoare.

Cum arată lista de concedieri a lui Putin

Despre primul oficial inclus pe lista de concedieri, presa rusă scrie că are deja 75 de ani, cu cinci ani mai mult decât vârsta permisă unui funcționar în Rusia. „Iurii Ușakov nu apare des în biroul său, se îmbolnăvește din când în când. Președintele (n.r. – Vladimir Putin) are nevoie acum de oameni care trebuie să lucreze din greu și să ofere idei creative în aceste vremuri neplăcute”, notează The Insider.

Iuri Ușakov a fost un personaj cheie la Kremlin. Acesta a supravegheat chiar numirile în Ministerul rus de Externe, deși Serghei Lavrov nu-l plăcea. La sfârșitul anului trecut, asistentul lui Putin a fost angajat în discuții pentru „garanții de securitate” din partea NATO și UE. Mai târziu, responsabilul rus a „supravegheat” și negocierile dintre Kiev și Moscova.

Totuși, niciuna dintre sarcini nu a fost dusă la îndeplinire așa cum și-a dorit Putin. Picătura care a umplut paharul a fost summitul CSTO de la Erevan, când premierul armean Nikol Pașinian a refuzat să semneze declarația finală.

„Acestea sunt doar cele mai recente și mai zgomotoase eșecuri ale lui Ușakov, pentru că scaunul lui a început să tremure încă din 2017. Și întreaga sa echipă va demisiona împreună cu Ușakov”, scrie presa.

Eșecuri pa bandă rulantă

În ultimii ani, Filip Ilicev, inclus pe lista oficialilor ruși care trebuie să plece, s-a ocupat de stabilirea de contacte între Rusia și Africa, dar munca sa nu poate fi numită un succes pentru Moscova. Dovadă este întemnițarea fostului președinte sud-african Jacob Zuma, apropiat de Kremlin. În prezent, țara este condusă de Matamela Cyril Ramaphosa, orientată mai mult spre China. Al alt motiv ar putea fi eșecurile în încercările de a îndepărta cerealele și alimentele ucrainene de pe piața africană.

Pleacă oficialul „vinovat” de victoria Maiei Sandu în Republica Moldova

Totodată, nici Igor Maslov nu a făcut față muncii de „supraveghere” a Comunității Statelor Independente (CSI), fiindcă, după începerea războiului din Ucraina, majoritatea proiectelor de propagandă din aceste țări au fost închise. Cu alte cuvinte, munca oficialui rus este acum limitată la Abhazia și Oseția de Sud. Alegerile prezidențiale din Republica Moldova, câștigate de Maia Sandu, sunt considerate o greșeală a lui Maslov. Având în vedere că Valeri Maksimov este adjunctul lui Igor Maslov, motivul demiterii sale este probabil același.