Punctele energetice din România. 7 locuri învăluite de mister

„Deasupra României se întinde una dintre cele mai puternice „umbrele” protectoare de pe întreaga planetă”, spunea regretatul bioenergoterapeut Dan Seracu.

Iar astăzi vom discuta despre o altă latură misterioasă pe care România o are. Din cele 15 puncte energetice care ar exista pe Terra, țara noastră ar deține 7 dintre ele.

Cel mai cunoscut este triunghiul divin Omu-Babele-Sfinxul. Aici, oamenii susțin că au văzut mai multe conuri de lumină care se rotesc ca un vortex de nori. Acest lucru ajută la percepția noastră extrasenzorială, precum și la multe alte lucruri. Hai să aflăm împreună cele 7 locuri învăluite de mister din România!

Triunghiul divin Omu-Babele-Sfinxul

Aici au loc des fenomene pe care specialiștii încă nu au reușit să le elucideze, dar pe care oamenii le-au raportat constant. Este vorba de bubuituri subterane, lumini pe culmile munților Bucegi, curcubee apărute fără să fi plouat, holograme lângă Crucea de pe Caraiman sau cutremure la ore fixe. Misterele acestea nu au fost încă elucidate, dar lumea le leagă de zona puternic energetică din triunghiul divin Omu-Babele-Sfinxul.

Acești megaliţi antropomorfi sunt stânci ciudate cu forme de neînţeles; nimeni nu le cunoaşte originea şi pare să fie destinaţi să rămână un mister veşnic. Sfinxul, aflat la 2.000 de metri înălțime, este considerat a fi un punct energetic foarte puternic atât în România, cât și în întreaga lume.

Cercetătoarea Cristina Pănculescu a realizat un studiu prin care mărturisea, în vremea comunismului, că “Muntele Sacru al dacilor se află în Bucegi; el este structurat pe 3 niveluri care corespundeau la 3 trepte de iniţiere:

Primul nivel – Peştera lui Zalmoxis identificată cu Peştera Ialomiţei în 12 mai 1986;

Al doilea nivel – Platoul Babelor. Aici se află Sfinxul, de la care a început totul în 25 noiembrie 1984;

Al treilea nivel – Zona Vârfului Omu, unde se află Sanctuarul principal”.

Pe Omu se află o stâncă izolată care a fost considerată „tronul lui Zamolxis” și care, la rândul ei, ar ascunde mistere. În zona aceasta, specialiștii susțin că din interiorul muntelui vin semnale radio care se amplifică în momentul în care apar conurile de lumină alb-lăptoasă, ce se rotesc ca un vortex de nori. Măsurătorile arată existența unui nivel energetic nemaiîntâlnit, un câmp care amplifică orice percepţie extrasenzorială. În plus, în noaptea de Anul Nou, în jurul Babelor apar scântei de peste 1 metru.

Sarmizegetusa – orașul subteran predacic

Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia din Munții Orăștiei se află pe lista patrimoniului UNESCO. Bioenergoterapeuții susțin că este o zonă puternic încărcată energetic. În fortăreață se aflau 6 sanctuare care au dat renumele clădirii de „incintă sacră”.

În această zonă, pe un platou greu de accesat care este împrejmuit de 3 prăpăstii adânci, s-ar afla 4 inscripții într-o limbă nedescifrată. Se zice că ar fi, de fapt, limba Lemuriei, cea de la începutul omenirii și continentul care este pierdut pentru vecie.

Legendele spun că locul este suprapus cu un oraș subteran aflat pe o lungime de 200 km pătrați, unde ar exista un portal energetic către alte universuri paralele. Informația a fost oferită de fostul general de divizie Vasile Dragomir, în niște articole publicate în anul 1990.

Conform lui, dacii ar fi construit aici tuneluri între cetățile lor, dar informația este contestată de istoricii acelor vremuri. Descoperirea despre care generalul vorbește ar fi fost făcută de armata română, în timpul unor căutări de locuri potrivite pentru unități militare.

„În complexul de la Sarmizegetusa, cel mai încărcat loc din punctul de vedere al rezonanţei cu Shambala (lumea astrală) este chiar ‘Soarele de andezit’ sau discul solar. În zonă se remarcă o încărcare vitală cu totul şi cu totul excepţională, evidenţiată şi de dimensiunea mult peste medie a arborilor şi a vegetaţiei din jurul sanctuarului dacic. Acesta este un loc extraordinar pentru a realiza proiecţii în timp, mai ales dacă nu avem idei preconcepute în ceea ce priveşte tradiţia spirituală dacică“, susțin yoghinii și practicanții de meditații.

O altă teorie vorbește despre cercetătorii ruși care au scanat zona cu ajutorul sateliților și a dispozitivelor performante. Aceștia căutau așezările preistorice dacice, precum și aurul lor care ar fi fost ascuns în Sarmizegetusa Regia în cantități impresionante.

„Decebal abătuse râul cu ajutorul unor prizonieri şi săpase acolo o groapă. Pusese în ea o mulţime de argint şi de aur, precum şi alte lucruri foarte preţioase, aşezase peste ele pietre şi îngrămădise pământ, iar după aceea aduse râul din nou în albia lui. Tot cu oamenii aceia Decebal pusese în siguranţă, în nişte peşteri, veştminte şi alte lucruri la fel. După ce făcu toate acestea, îi măcelări, ca sa nu dea nimic pe faţă”, susține cronicarul latin Dio Cassius.

„Templul Dorințelor” de la Șinca Veche

Este o zonă între orașele Brașov și Făgăraș care ar ascunde multe taine nedescifrate nici până acum. „Templul Dorințelor” de la Șinca Veche este considerat, după Sfinx și Sarmizegetusa, a fi al treilea punct energetic major pe care România îl are.

Aici, iarba ar face minuni, vacile care o mănâncă dau mai mult lapte, lumina cerească coboară pe pământ, iar îngerii cântă în timpul sărbătorilor importante. Mănăstirea rupestră nu a fost datată cu exactitate, dar unele voci ale zonei susțin că ar avea peste 7.000 de ani vechime și origini dacice.

Una din legendele zonei spun că orice dorință pusă de oamenii cu inima curată și credincioasă se va îndeplini. În plus, aceștia s-ar vindecat de orice boală pe care o au. Turiștii vin aici pentru a vedea locul săpat în piatră despre care se spune că a fost binecuvântat chiar de către Dumnezeu.

Energia de aici este diferită și pozitivă, iar oamenii cu credință vin pentru a se reculege și pentru a își pune dorință. Oamenii susțin că în această zonă au avut loc și fenomene paranormale. Unii au vise premonitorii sau viziuni de tot felul.

Pentru ca o dorință să ți se îndeplinească, trebuie să stai în turnul de unde se vede cerul. În plus, unii oameni care fac poze spun că, în imagini, mai apar sfere albe ce nu erau prezente în momentul realizării fotografiilor.

Oamenii mai spun că, în biserica rupestră ce are 2 altare și un turn de 10 metri înălține, candelele nu se sting niciodată. Aici, energia vine din cer prin razele de lumină care bat direct în altar, iar sub pământ s-ar afla un tunel de comunicare până la Cetatea Râșnovului. Arheologii au descoperit aici simbolul asemănător lui Yin şi Yang şi Steaua lui David.

Peștera „fără capăt” Polovragi

Este considerată peştera fără capăt a marelui zeu dac Zamolxis, ale cărei galerii ar avea o lungime de peste 10 km, dintre ei fiind vizitabil doar 800 de metri. Aici există semne de locuire încă din paleolitic și se spune că Zamolxis s-ar afla îngropat aici, în bezna subterană. Vracii vremurilor apuse aduceau oamenii suferinzi la peșteră, pentru a îi face bine.

Se foloseau de o plantă numită „polovragă” ce creștea în apropierea peșterii și care ar fi fost leac pentru orice boală. Călugării care s-au refugiat treptat aici s-au folosit și ei de tainele vracilor, continuându-le munca.

Ghizii susțin că aici există o altă dimensiune a timpului și o schimbare de metabolism, fapt confirmat și de bioenergeticienii care spun că încărcătura energetică din Polovragi este extraordinară.

Cine vizitează locul susține că resimte efectele miraculoase care ajută la tonifierea generală a organismului. Se pare că persoanele care au petrecut 3-4 nopți lângă Polovragi au resimțit o „euforie inexplicabilă”.

Panteonul de la Căscioarele

Este considerat a fi o vatră primară a civilizației, o zonă a “urieşilor”. Cercetătorul Gheorghe Şerbana susține că “La Căscioarele a început Istoria, care se trage de la Istru!” S-a demonstrat, cu ajutorul tehnologiei, că este o zonă geoenergetică deosebită ce are şi o acustică nemaipomenită.

„Aici a existat o minunată civilizaţie a zeilor tatani ai omenirii. Aici au fost găsite necropole de urieşi şi pietre cu inscriptii ciudate, cu linii ce parcă delimitează zone numai de străvechi ştiute. Cu aparatura moderna se poate constata o zonă geoenergetică deosebită şi o acustică nemaipomenită. Cine doarme noaptea aici, în zona Panteonului de la Căscioarele, aude clar şi Soaptele oamenilor de pe malul celalalt al Bălţii Izvorului Cătălui”, spunea, cu ani în urmă, Gheorghe Şerbana.

Aici au fost descoperite 2 coloane rotunde din ceramică și goale pe interior. Acestea au o înălțime de 2,30 de metri şi un diametru de 0,50 metri. Coloanele se află în interiorul unei construcţii de 72 de metri pătrati, alcătuită din 2 camere ce au pereţii ornaţi cu figuri serpentiforme şi semicercuri, pe fond ocru.

Coloanele sunt și ele, de asemenea, pictate cu serpentine și ar reprezenta „tatana lumii”, adică Axa Divinităţii cu lumea. S-au mai găsit modele din teracotă ale sanctuarelor, cu un rafinament arhitectonic întâlnit la greci la câteva mii de ani distanță. Datarea unor specialiști indică anul 4.500 î.e.n., iar a Mariei Gimbuţaş indică anul 5.300 î.e.n.

Șimleul Silvaniei – Sălaj – Dacidava

Zona a intrat în atenția arheologilor din vara anului 1797, când 2 copii valahi au găsit, în timp ce pășteau animalele, 2 kg de bijuterii din aur. Cantitatea tezaurului era, la vremea aceea, o descoperire uriașă și cu o valoare inestimabilă. Întreaga cantitate descoperită a ajuns în colecțiile Muzeului Kunsthistorisches din Viena.

Tezaurul era format din 13 verigi plate de aur, 11 verigi granulate de aur, 15 medalioane cu eficii de împărați romani, un inel circular de aur, un medalion cu decor geometric, un capăt de brățară în formă de cap de șarpe, o cataramă de centură și un mare lanț colier de aur masiv cu pandantive.

Ulterior, în anul 1889, un țăran a descoperit al doilea tezaur al zonei. Acesta se afla ascuns pe coasta dealului Măgura și ar fi completarea primul tezaur descoperit de cei 2 copii. În prezent, se află la Muzeul Național Maghiar din Budapesta și este format din 10 perechi de fibule de aur, 1 fibulă singură, 3 vase semisferice de aur și 8 bucăți de fragmente de fibulă.

Al treilea tezaur descoperit a fost găsit în anul 1986, tot de 2 băieți, pe versantul Deluț. Acesta a rămas în România și a fost expus la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău. Tezaurul este format din 3 brățări, o fibulă și un lanț, toate din argint și de factură dacică, precum și 552 drahme de argint.

Bucegi – Vârful Doamnei – Gura de Rai

În Munții Bucegi, organismul uman nu ar simți oboseală pe o suprafață de 1 km pătrat. Cine a trecut prin acestă zonă susține că s-a revigorat instant, iar cercetătorii îl numesc „legendarul loc dintre cer și pământ”. Informația a fost verificată de institutul de cercetări particulare Terra din Capitală, care a fost angajat de o firmă româno-franceză să studieze subteranul locului din apropiere de Peștera Ialomicioara.

În 1999, au demonstrat că pe o pantă a muntelui, în apropiere de Vârful Doamnei, se întâmplă o anomalie magnetică. Energia locului este terapeutică pentru corpul uman și testele au fost realizate de un medic chemat la fața locului. Acesta a luat tensiunea celor care urcau panta și a constatat că până și cei vârstnici își revin repede după efort, declarând că au o stare generală de bine în acea zonă.

Pietrele Doamnei au o înălțime de 70 de metri și se află la o altitudine de 1.634 metri în Munții Rarău. Este o rezervație naturală mixtă și Sit Natura 2.000, adică o arie protejată din rețeaua ecologică europeană Natura 2000, cu rol principal de protecție și conservare a speciilor și habitatelor de pe teritoriul Uniunii Europene.

În zona Rarău – Pietrele Doamnei – Giumalău ar exista un vortex uriaș prin care se fac infuzii vibraţionale. Inițiații în spiritualitate susțin că este cel mai bun loc pentru cei care doresc să atingă înalte stări de conştiinţă. Turiștii care au vizitat acest loc au relatat experiențe ezoterice.

Unii tehnicieni susțin că efectul major asupra organismului uman ar proveni din compoziția șisturilor cristaline. Zona are o bogată vegetație endemică, cu calcare cristaline, cloritice, gnaisuri oculare, cuarțite, porfiroide și sericitice în subsol.

„Am constatat că, oricât ai urca, oricât de obosit ai fi după mers, în momentul în care ai ajuns în zona respectivă dispare oboseala, lucru care nu se manifesta pe alți versanți. Este vorba de o revigorare a funcțiilor fizico-chimice cu o rapiditate ieșită din comun”, declara la vremea respectivă geofizicianul Dumitru Stanica.

„Ne-am speriat când ne-a strigat alertat, nu știam ce s-a întâmplat. Evident că am privit cu neîncredere fenomenul, la început. În timp însă, am constatat, pe propria noastră piele, că el este real. Abia apoi am demarat investigațiile asupra acestui loc”, a spus atunci Vasile Rudan, coordonatorul echipei.

A fost catalogată drept „cea mai ciudată descoperire făcută în România” și asemuită cu legendara „Gură de Rai”. Tradiția populară de la noi numește astfel mediul dintre cer și pământ care este sacru. Geografic, „Gura de Rai” se află pe un picior de munte și se deschide spre o pajiște înaltă sau un gol de munte.

„Descoperirea absolut întâmplătoare a zonei benefice din Bucegi, „Gura de Rai” în tradiție populară, vine să rotunjească ceea ce știam pânș acum despre anomaliile magnetice atipice. În primul rând ne întărește ideea că nimic din ceea ce avem lăsat ca memorie colectivă prin folclor nu este gratuit, are cel puțin un sâmbure de adevăr”, declara Vasile Rudan după descoperirile făcute.

Specialiștii susțin că, multe din descoperirile făcute de ei se regăsesc în folclorul românesc care pare să fie un fel de hartă pentru aceștia. Tot ei susțin că, după cum spune folclorul, fiecare zonă malefică din România are lângă ea o zonă benefică, aflată la o distanță de câteva sute de metri.

Bonus

Bioenergoterapeuta Lidia Fecioru susține că punctele energetice ale României pot vindeca oamenii de boli, dar le pot oferi și anumite puteri paranormale. Aceasta a mărturisit, în cadrul unei emisiuni televizate, și care sunt cele 3 cele mai importante puncte energetice unde astfel de minuni au loc

„Muntele Retezat este unul, Sfinxul este al doilea și mai sunt puncte energetice, unde cei care se duc și stau în centrul acestor energii, oamenii se vindecă de boli, unora li se dezvoltă niște capacități paranormale, au acces la foarte multe informații, pentru că se formează ca un portal de energie.

Sunt multe locuri, dar cele mai puternice sunt trei, Ceahlău, Muntele Retezat și cu Sfinxul. Acestea creează o piramidă”.