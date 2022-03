Proviziile rușilor se vor termina în trei zile, cel mult, anunță armata ucraineană

În timp ce Ucraina continuă să-și apere pământul împotriva invaziei lui Putin, forțele ruse au stocuri de muniție și alimente care nu ar dura mai mult de trei zile. Oferind actualizarea situației, Ucraina a menționat că se observă o lipsă de carburanți și în rândul forțelor ruse.

Acte de nesupunere ale militarilor ruși au fost înregistrate în districtul Okhtyrka din regiunea Sumî. De asemenea, peste 300 de ocupanți au refuzat ordinul de a conduce ostilități, în timp ce 70 de unități de echipamente, au părăsit zona operațiunii.

În teritoriile ocupate temporar din regiunea Lugansk, din cauza pierderilor mari de forță de muncă, inamicul continuă să mobilizeze cetățenii cvasi-formarii „LPR”. În continuare, se află că o mare parte a populației forței ruse nu are nicio dorință de a lua armele și, prin urmare, se ascund de autoritățile de ocupație.

Conform celor mai recente actualizări, 13 atacuri inamice și 14 tancuri, 8 vehicule de luptă de infanterie, 2 MTLB, 3 sisteme de artilerie și 4 mașini sunt distruse de apărătorii ucraineni. Statul Major al Ucrainei a menționat că unitățile lor de apărare aeriană au lovit 2 ținte aeriene inamice, iar pierderile de personal inamic s-au ridicat la aproximativ 300 de persoane.

Potrivit Ministerului Regatului Unit al Apărării, „Rusia a susținut că a tras o serie de rachete „hipersonice” împotriva țintelor din vestul Ucrainei”. Dacă atacul care urmează să fie revendicat să fie adevărat, atunci Kinzhal, un sistem de rachete balistice lansate din aer, bazat pe racheta balistică Iskander, este probabil să fie utilizat. Forțele ruse au folosit deja acest sistem de rachete în atacul lor asupra Ucrainei.

În plus, forțele ruse au susținut că au folosit Kinzhal în dezvoltare, a cărui desfășurare este foarte puțin probabil să afecteze material rezultatul campaniei Rusiei în Ucraina.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 March 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/uzFLpim2nq

🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/d1j6tdCLIJ

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 21, 2022