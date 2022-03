Locuitorii din Sumî, puși să respire prin bandaje de tifon după o scurgere de amoniac

O scurgere de amoniac la o uzină chimică din orașul Sumî, din estul Ucrainei, a contaminat o zonă pe o rază de peste cinci kilometri. Guvernatorul regional din Sumî, Dmytro Zhyvytskyy, nu a spus care a fost cauza scurgerii, care se presupune că a avut loc în jurul orei locale 4:30.

În acest sens, oamenii au fost sfătuiți să respire prin bandaje de tifon îmbibate în acid citric. Uzina Sumykhimprom este localizată la periferia orașului Sumî, care are o populație de aproximativ 263.000 de locuitori. Aceasta a fost bombardată în mod regulat de trupele rusești în ultimele săptămâni.

⚡️Ammonia leaks from Sumy chemical plant.

The governor of Sumy Oblast Dmytro Zhyvytsky said on March 21 that ammonia leaked from Sumykhimprom chemical plant at 4:30 a.m. local time as a result of Russian airstrike.

