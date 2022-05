Programul Rabla 2022 începe în curând: ce trebuie să știi despre Rabla Clasic și Rabla Plus, în România

Cel puțin momentan, programele Rabla Clasic și Rabla Plus reprezintă cea mai bună soluție pentru a achiziționa un autoturism nou în România, iar autoritățile tocmai au confirmat începerea unei noi sesiuni, peste doar câteva zile.

În cazul în care aveai în plan să-ți schimbi mașina veche cu una nouă în 2022, mai sunt doar câteva zile până la începerea programului Rabla. Data confirmată de Administrația Fondului de Mediu, responsabilă de această inițiativă, este 13 mai 2022.

Rabla Clasic și Rabla Plus încep luna aceasta

„Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor care vor să obţină finanţare prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Rabla Clasic) şi prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla Plus), Administraţia Fondului pentru Mediu a reconfigurat etapele de desfăşurare a acestora ca urmare a modificării softului de înscriere în cadrul celor două programe.

Potrivit noului calendar, în perioada 13 – 31 mai 2022, se va defăşura prima sesiune din noua configuraţie, timp în care persoanele fizice se vor putea înscrie în cadrul cele două programe prin intermediul dealerilor autorizaţi, iar persoanele juridice vor putea depune dosarele de finanţare prin accesarea aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de AFM”, se menţionează într-un comunicat al AFM.

Spre deosebire de anii trecuți, pentru că AFM a identificat sume neutilizate din 2020 și până în prezent, bugetul va fi sporit pentru sesiunea curentă. Practic, sumele disponibile pentru Rabla 2022 sunt următoarele: Programul Rabla Clasic, beneficiari persoane fizice – 335,5 milioane de lei; Programul Rabla Clasic, beneficiari persoane juridice – 123 de milioane de lei; Programul Rabla Clasic, beneficiari UAT-uri şi instituţii publice – 50 de milioane de lei; Programul Rabla Plus, beneficiari persoane fizice – 262 de milioane de lei; Programul Rabla Plus, beneficiari persoane juridice – 190,3 milioane de lei; Programul Rabla Plus, beneficiari UAT-uri şi instituţii publice – 100 de milioane de lei.