Profiturile bancherilor, la cote înalte: în plină criză a inflației, băncile fac bani frumoși

Nu toate sectoarele de activitate sunt afectate de multiplele crize din prezent, cu precădere de criza inflaționistă. Industria bancară, de exemplu, înregistrează profituri frumoase.

Băncile au început să-și publice rapoartele financiare, iar cifrele arată foarte, semn că nici vorbă de criză în unele domenii, cel puțin.profituri-banci-romania

Un exemplu notabil în acest sens este CEC Bank. Instituția tocmai a anunțat că primul semestru s-a desfășurat în termeni foarte avantajoși. Banca se mândrește cu un profit net estimat, neauditat, de 110,8 milioane de lei în primul semestru din 2022, cofnorm documentelor financiare publicate marți.

„Pentru economie și sistemul bancar, trimestrul doi a fost unul dintre cele mai provocatoare din ultimul deceniu. Inflația crește la niveluri record – în SUA și Anglia atingând un nou maxim înregistrat în ultimii 40 de ani. La nivel global trendul dobânzilor s-a reversat brusc și de la dobânzi minime istorice anul trecut, acestea sunt acum pe un trend de creștere accelerată. CEC Bank a demonstrat că se poate adapta rapid la noile provocări în contextul presiunilor inflaționiste, coroborate cu o scădere a lichidității de pe piață. Am continuat să finanțăm economia – cu credite noi, în valoare de peste 5,5 miliarde lei acordate în primul semestru și să ne consolidăm poziția pe piață. În același timp, am crescut accelerat dobânzile la depozite, până la niveluri de 7,7% pe an deoarece considerăm că trebuie să avem o abordare corectă în fața deponenților. Deocamdată nu vedem o creștere a creditelor neperformante și nu ne-am confruntat cu un volum semnificativ de cereri de amânare la plată și continuăm să stăm aproape de anteprenori și clienți pentru a-i ajuta să depășească perioadele dificile. Urmărim cu atenție evoluțiile macroeconomice și semnalele din piață și suntem pregătiți să răspundem rapid”, a declarat Bogdan Neacșu, Președinte CEC Bank.