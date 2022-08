Profețiile lui Carl Sagan: ce a spus omul de știință că se va întâmpla, iar acum adevărul ne izbește în față

Cu 25 de ani în urmă, omul de știință Carl Sagan făcea o predicție ciudat de profetică despre viitor, părând să prevestească ascensiunea marilor tehnologii, dar și dezinformarea în masă.

Fără dar și poate, pasionații de știință nu mai au nevoie de nicio prezentare, atunci când vorbim despre Carl Sagan. Astrofizicianul și-a marcat teritoriul în domeniul său, în urmă cu mai multe decenii, devenind inspirație pentru mulți oameni de știință ai zilelor noastre.

În cartea sa din 1995, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark, Sagan explică modul în care metoda științifică a dus la iluminarea multor colțuri sumbre ale universului. Cu toate acestea, el mai credea că înfăptuirea păcii și trasarea adevărului sunt subminate de cei mai vechi dușmani ai omenirii: superstiția și pseudoștiința.

Textul profetic al lui Carg Sagan, scris în trecut, vorbește despre prezent

Într-un pasaj al textului care a devenit, între timp, viral, Sagan își expune viziunea pesimistă despre prezentul și viitorul SUA, mai ales dacă oamenii își vor pierde admirația pentru rațiune și gândire deschisă. În mod evident, acest lucru nu este valabil numai pentru Statele Unite ale Americii, ci și în alte țări, printre care și România.

Din câte se poate observa în text, lumea deja a atins acest punct critic, de aici, singura cale fiind în jos.

„Știința este mai mult decât un cumul de cunoștințe; este un mod de a gândi. Am presimțirea unei Americi care va fi pe vremea copiilor sau a nepoților mei – când Statele Unite vor fi o economie a serviciilor și a informațiilor; când aproape toate industriile de producție cheie vor fi dispărut în alte țări; când puterile tehnologice extraordinare svor fi în mâinile unui număr foarte mic de oameni și nimeni care nu va reprezenta interesul public pentru că nu poate înțelege problemele; când oamenii își vor fi pierdut capacitatea de a-și stabili propriile agende sau de a-i pune în dificultate pe cei care dețin autoritate; când vom căuta alinare în horoscop, capacitatea noastră de a gândi va fi în declin, vom fi incapabili să distingem între ceea ce se simte bine (n.r. fake news) și ceea ce este adevărat, alunecăm, aproape fără să observăm, înapoi în superstiție și întuneric”, scria Carl Sagan.