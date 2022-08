Primul text scris în România, ce alfabet se prefera atunci: româna nu era o limbă destul de „cultă”

Conform istoricilor, primul text în limba română ar fi apărut acum mai bine de 500 de ani.

Firește, există posibilitatea ca istoria să omită anumite texte, însă atunci când vorbim despre prima documentare în acest sens, ea se referă la o scrisoare trimisă cu scop de avertizare, privind un posibil pericol de atac al Imperiului Otoman, venit de la sud de Dunăre.

Cine a trimis prima scrisoare în „limba română”

Această scrisoare a fost trimisă de boierul Neacșu Lupu, menită să ajungă la Hans Beckner, judele Brașovului care, se pare că, deși sas, cunoștea limba română destul de bine. Textul a fost scris de boierul Lupu în alfabetul chirilic, cu o introducere clasică, în limba slavonă, dar tradus ulterior în latină.

„Mudromu I plemenitomu, I cistitomu I Bogom darovannomu zupan Hanăş Begner ot Braşov mnogo zdravie ot Nécşul ot Dlugopole. I pak dau ştire domnietale za lucrul turcilor, cum am auzit eu că împăratul au ieşit den Sofiia şi aimintrea nu e. Şi se-au dus în sus pre Dunăre. I pak (N.R: formula „i pak” are sensul de „de asemenea, şi iarăşi”) să ştii domniia-ta că au venit un om de la Nicopoe de mie mi-au spus că au văzut cu ochii lui că au trecut ceale corăbii ce ştii şi domniia-ta pre Dunăre în sus. I pak să ştii că bagă den toate oraşele câte 50 de oamini să fie în ajutor în corăbii. I pak să ştii cumu se-au prins neşte meşteri den Ţarigrad cum vor treace aceale corabii la locul cela strimtul ce ştii şi domniia ta. I pak spui domnietale de lucrul lu Mahamet-Beg, cum am auzit de boiari ce sânt megiiaşi şi de genere-miu Negre, cumu i-au dat împăratul slobozie lui Mahamet-Beg, pre io-i va fi voia pren Ţeara Rumânească, iară el să treacă. I pak să ştii domniia ta că are frică mare şi Băsărab de acel lotru de Mahamet-Beg, mai vârtos de domniele voastre.I pak spui domnietale ca mai-marele miu de ce am înţeles şi eu. Eu spui domnietale, iară domniia ta eşti înţelept şi aceaste cuvinte să ţii domniiata la tine, să nu ştie oamini mulţi şi domniele vostre să vă păziţi cum ştiţi mai bine. I Bogi te veselit, Aminu”, se arată în scrisoarea boierului Neacşu Lupu, tradusă în aflabet latin, conform adevărul.ro.

De altfel, trebuie menționat că, până în secolul XVI-lea, toate documentele oficiale din Principate erau redactate în limba slavonă care, în mod evident, era considerată a fi o limbă cultă, iar româna nu se preta unor astfel de înscrisuri.