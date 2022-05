Primul pacient care a primit o doză cu un virus experimental care ucide cancerul

Oamenii de știință i-au dat o doză de acest fel primului pacient săptămâna aceasta, într-un mic studiu clinic al unui tratament experimental pentru cancer. Tratamentul se bazează pe o nouă descoperire pentru a combate cancerul.

Tratamentul folosește un virus conceput pentru a ucide selectiv celulele canceroase, amplificând, în același timp, răspunsul imunitar al organismului la cancer. Speranța este că această terapie îi poate ajuta pe cei cu cancere tumorale avansate, în combinație cu alte medicamente existente.

Virusul CF33-hNIS, numit și Vaxinia, a fost creat inițial de cercetătorii de la Centrul Medical Național City of Hope din California. Acum este dezvoltat în comun cu compania Imogenee Limited.

Vaxinia este considerat un virus oncolitic, ceea ce înseamnă că preferă să țintească și să infecteze celulele tumorale. Oamenii de știință au sperat în utilizarea acestor tipuri de virusuri pentru a ucide direct celulele canceroase de mai bine de un secol, dar cu succes limitat până acum. În ultimii ani, unele echipe au decis să exploreze un plan de atac ușor diferit. Acest virus modificat genetic nu numai că infectează și dăunează celulelor canceroase, dar forțează și aceste celule să devină mai recunoscute de sistemul imunitar.

Această strategie, speră cercetătorii, va permite apoi ca alte tratamente care, de asemenea, stimulează răspunsul nostru imunitar la celulele canceroase, să fie mai eficiente, în special împotriva tumorilor grave, greu de vizat. Aceste tratamente sunt cunoscute în mod colectiv ca imunoterapie. În experimentele timpurii pe animale și de laborator, s-a demonstrat că virusul reduce dimensiunea tumorilor cancerului de colon, plămâni, sân, ovarian și pancreatic.

„Acum este momentul să sporim și mai mult puterea imunoterapiei și credem că CF33-hNIS are potențialul de a îmbunătăți rezultatele pacienților noștri în lupta lor cu cancerul”, a spus investigatorul principal al studiului Daneng Li, profesor asistent la Departamentul City of Hope of Medical Oncology & Therapeutics Research, într-un comunicat.