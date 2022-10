Prima și cea mai puternică femeie din politica Marii Britanii. Margaret Thatcher, Doamna de Fier a unui regat, iubită și detestată, dar niciodată ignorată

„După ce mi-am făcut studiile la Oxford, unde mi-am luat diploma în chimie, timp de 4 ani m-am dedicat cercetării în domeniul acestei ştiinţe, în 1951 m-am căsătorit. Am doi băieţi gemeni Mark, care studiază la Oxford, şi Carol, care este la University College din Londra.

După căsătorie am studiat dreptul, iar cu începere din anul 1954 am început să practic avocatura. Concomitent m-au atras activităţile politice şi sociale. În cadrul alegerilor generale din 1959, am câştigat un mandat de deputat în Parlament, ca reprezentant al circumscripţiei electorale Finchley, şi de atunci continui s-o reprezint în Parlament. Strădaniile mele au fost remarcate.

În octombrie 1961, am fost numită secretar parlamentar, ministru al pensiilor şi asigurării naţionale. În octombrie 1968, am devenit ministru al transporturilor, iar în octombrie 1969 ministru al educaţiei, în iunie 1970, am devenit secretar de stat pentru educaţie şi ştiinţă, membru al lui Privy Council.

Pretutindeni în lume se aşteaptă enorm de mult din partea educaţiei. S-a ajuns până acolo încât, dacă sunt dificultăţi în domeniul transporturilor sau pe plan social, soluţiile să fie căutate, în primul rând, în domeniul educaţiei. Se afirmă, pe bună dreptate, că marile probleme ale educaţiei sunt, în bună măsură, comune pentru întreaga lume.

Soluţiile însă sunt diferite şi depind de doi factori. Primul ţine de trecut şi se referă la tradiţiile şi istoria dezvoltării învăţământului în fiecare ţară. La noi, în Anglia, de pildă, cântăreşte mult în adoptarea soluţiilor, faptul că unele şcoli au o istorie de 4 sau 5 secole, iar Universitatea din Oxford şi-a început activitatea în secolul al Xlll-lea. Un al doilea factor determinant în alegerea soluţiilor îl constituie viitorul, respectiv necesităţile dezvoltării societăţii în deceniile următoare. În sfârşit, adoptarea soluţiilor este determinată de factorul economic, de modul de viaţă al unei naţiuni”, declara Margaret Thatcher, într-un interviu, în 1971.

În perioada cât a fost prim-ministru, țara s-a confruntat cu grave probleme financiare, drept pentru care, la un moment dat, Margaret Thatcher s-a fost deopotrivă simpatizată, dar și antipatizată de poporul englez, însă și de politicienii acelor timpuri.