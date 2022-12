Prigonită și alungată din România, actrița și-a căutat o soartă mai bună în America: viața dificilă a frumoasei Anda Onesa

Anda Onesa a fost, fără niciun dubiu, una dintre cele mai frumoase actrițe de la noi din țară, în anii de dinainte de Revoluție.

Totuși, dacă numele ei nu îți spune mare lucru în prezent (nu așa cum îți spune cel al Stelei Popescu, spre exemplu), asta este pentru că actrița a avut o carieră relativ scurtă în România și îți vom explica imediat de ce.

Anda Onesa, una dintre cele mai frumoase actrițe din România

Așa cum spuneam anterior, puțini sunt cei care își amintesc, în 2022, de Anda Onesa, iar vinovat de acest aspect nu este, câtuși de puțin faptul aceasta că nu ar fi avut talent, ba dimpotrivă. Se pare că artista a fost o victimă constantă a comunismului, fiind adesea prigonită de Securitate.

Anda Onesa s-a născut la data de 21 mai 1960, în localitatea Pucioasa din județul Dâmbovița și, mai târziu, absolvea Facultatea de Fiziologie din București. Acest lucru se întâmpla în anul 1983.

Totuși, soarta i-a surâs pentru prima oară în ultimul an de liceu, atunci când regizorul Timotei Ursu o remarca și, mai apoi, o selecta pentru a juca rolul Anișoarei în filmul Septembrie, realizat în anul 1978. În acest film, tânăra avea oportunitatea de a performa alături de Geo Costiniu, considerat, la vremea respectivă, un fel de Alain Delon de România.

Un an mai târziu, în 1979, Onesa reușea să mai bifeze două filme, după cum urmează: Vacanța Tragică, în regia lui Constantin Văeni și Duios Anastasia Trecea, în regia lui Alexandru Tatos.

Pentru rolul principal din ultimul film menționat primea premiul pentru interpretare feminină de la Festivalul de la Karvoly Vary, în 1980.

În 1985, ea avea ocazia să joace în alte două filme, Primăvara Bobocilor, regizat de Mircea Mureșan și Pas în Doi, de Dan Pița. În 1986 colabora inclusiv cu Sergiu Nicolaescu în filmul Noi, Cei din Linia Întâi.

Actrița a fost forțată de securiști să-și caute soarta în alte colțuri ale lumii

Anda Onesa a avut o carieră destul de scurtă, însă intensă. Practic, în puținul timp cât n-a fost sub lupa Securității, actrița a reușit să atragă atenția publicului, atât prin talentul, cât și prin frumusețea ei.

Totuși, minunea n-a ținut prea mult, de vreme ce, așa cum povesteam anterior, la un moment dat, comuniștii au „pus ochii pe ea”, fiind bănuită că ar fi fost spion al „agenturilor străine”, dacă ne permiteți o asemenea exprimare.

„Era invitată des la festivaluri, în străinătate, or pe timpul lui Ceaușescu nu era bine privit acest lucru. Când a luat premiul “Karlovy Vary”, au luat-o securiștii la ochi că «ce-i cu asta, un căcat de copil de 17 ani» Credeau că e spioancă”, a declarat, la un moment dat, tatăl actriței, Ion Onesa.

El a mai spus, de asemenea, că Securitatea a fost cea care ar fi alungat-o pe fiica sa din România. „Mi-a zis «Ce mai, tată, m-au amenințat cu moartea». Atunci i-am spus să plece de­finitiv în America, unde fusese chemată în vizita de niste prieteni”, a mai spus el.

Zis și făcut! Anda Onesa a plecat în Statele Unite ale Americii, însă viața nu i-a fost numai lapte și miere nici acolo.

Potrivit mamei acesteia, Rurela Onesa, Anda ar fi lucrat ca fotomodel, apoi ca profesoară la un colegiu, însă toți banii obținuți îi dădea pe cursuri de dicție.

În America l-ar fi cunoscut și pe graficianul Daniel Ionescu, cel care avea să-i devină primul soț. Au fost căsătoriți timp de doi ani, însă din pricina clasicei nepotriviri de caracter, povestea lor a luat sfârșit destul de repede.

„Daniel i-a luat tot Andei, de la mobila la cele doua mașini, și a venit în România”, a mai declarat Rurela Onesa.

„Am început să am probleme cu Securitatea din liceu, din momentul in care m-am intors din Polonia, unde Solidarnii începuse lupta în Gdansk. Securistul din Pucioasa a crezut de cuviinţă să mă ţină intr-o zi 3 ore in beciul clădirii şi să mă innebunească cu intrebări despre Polonia şi despre vecinii mei, Adventiştii. Ei, eram eu tănără dar nu proastă…

În aprilie 1989, cineva a vrut să mă accidenteze cu maşina in Piaţa Rosetti, în Bucureşti. M-a salvat un cuplu care a urlat cât i-a ţinut gura „asasinilor, criminalilor”. Ei au văzut maşina care m-a urmărit şi care a accelerat cănd eu treceam strada. Maşina a oprit şi patru bărbaţi s-au dat jos. Oamenii aceia au ţipat aşa de tare că s-au adunat căţiva trecători care m-au recunoscut şi cred că asta i-a făcut pe cei 4 să plece in trombă…”, mărturisea Anda Onesa, pentru Jurnalul.ro, în cadrul unui interviu în exclusivitate.