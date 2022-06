Președintele Poloniei, atac la adresa șefilor de stat care vorbesc cu Putin: „A vorbit cineva cu Adolf Hitler în acest fel?”

Șefi de guvern, precum cancelarul german Olaf Scholz și președintele francez Emmanuel Macron, au încetat să mai discute cu președintele rus Vladimir Putin. Președintele polonez Andrzej Duda a declarat într-un interviu acordat ziarului german Bild că aceste discuții sunt contraproductive și „legitimează persoana responsabilă pentru crimele comise de armata rusă în Ucraina”.

Andrzej Duda, atac la șefii de stat care vorbesc cu Putin

Președintele polonez se declară „șocat” de discuțiile în curs cu președintele rus și de apelul recent al lui Macron de a nu-l umili pe Putin. Duda se întreabă: „A vorbit cineva cu Adolf Hitler în acest fel în timpul celui de-al Doilea Război Mondial?”. „I-a spus cineva că ar trebui să fie capabil să-și salveze onoarea? Ar trebui să aranjăm problema într-un mod care să nu fie ofensator pentru Adolf Hitler?”.

Macron și Schulz au vorbit cu Putin la telefon de mai multe ori de la izbucnirea războiului din Ucraina. Ultima lor conversație a avut loc săptămâna trecută și au discutat, printre altele, despre reluarea exporturilor de cereale din Ucraina.

Macron a descris discuțiile sale cu Putin din aprilie ca fiind „un act de recunoștință”, dar a spus că a considerat că deschiderea ușii oportunităților este „datoria” sa.

Teama de invazie

În interviu, Duda a abordat, de asemenea, temerile că Putin îi atacă propria țară. „Vedem o față a Rusiei pe care nu am mai văzut-o de zeci de ani, dar o cunoaștem. Este fața unei țări imperialiste care vrea să-i priveze pe alții de libertate. Și trebuie să evităm acest lucru”.

Așadar, el spune că speră ca Rusia imperialistă să se înșele în privința Ucrainei. „Între timp, am devenit atât de puternici încât nu mai merită să ne atace. Apărarea Ucrainei este fundamentală pentru noi”.

De asemenea, el spune că încă așteaptă tancuri și arme suplimentare de la Germania.

„Am renunțat la tancurile noastre și nu am primit nimic în schimb. Negociem noi tancuri, am semnat un contract cu Statele Unite. O facem și în Coreea de Sud. Dar acest lucru va dura ani de zile. Dacă între timp putem face rost de niște tancuri germane vechi, am fi foarte recunoscători.”