Președinta Parlamentului European se află în România. Roberta Metsola: Nu există niciun motiv justificabil pentru a nu primi România în Schengen UPDATE

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, efectuează luni și marți o vizită de lucru în România, unde va avea mai multe întâlniri cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciucă și cu președinții Camerei și Senatului, Marcel Ciolacu și Alina Gorghiu.

Parlamentul se va reuni de la ora 18:00 în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, în ședința căruia președinta Partidului European se va adresa parlamentarilor români.

La ședința comună a Camerei și Senatului vor susține discursuri președintele interimar al Senatului, președintele Camerei Deputaților, dar și premierul Nicolae Ciucă.

Update 19 decembrie, ora 15:30 – „Nu există niciun motiv justificabil pentru a nu primi România şi Bulgaria în spaţiul Schengen.

Trebuie să insistăm ca această problemă să se rezolve în 2023”, a declarat Roberta Metsola, în timpul conferinței de presă comune susținută împreună cu președintele Klaus Iohannis

Update 19 decembrie, ora 15:10 – Roberta Metsola a fost primită la Palatul Cotroceni de către președintele Klaus Iohannis, unde cei doi vor avea convorbiti tete-a-tete și oficiale, la finalul cărora vor avea loc declarații de presă comune.

Welcoming @EP_President to the #CotroceniPalace 🇷🇴 today. Thank you, @RobertaMetsola, for supporting Romania’s accession to the Schengen Area. pic.twitter.com/NOGTdtgDwb

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) December 19, 2022