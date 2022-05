Premierul Ciucă s-a plimbat cu mașina viitorului „made in Cluj”. Imagini de colecție cu E-car Concept

Imagini fabuloase cu noua mașină electrică „made in Cluj”, un concept-car realizat de un grup de finanțatori, care a investit aproape jumătate de milion de euro în acest proiect. „Botezul” autoturismului a fost făcut chiar de premierul României, Nicolae Ciucă, la Cluj-Napoca. Șeful Guvernului a dat o tură cu E-car Concept, mașina viitorului.

A apărut o nouă mașină electrică 100% românească

Noua mașină electrică „made in Cluj” arată futuristic. Este un concept-car pornit de niște tineri cu foarte mult entuziasm. Autoturismul are caroserie din fibră de carbon, și, potrivit ultimelor teste, o autonomie de 350 de km la o încărcare. De asemenea, poate prinde o viteză maximă de peste 140 de km/oră. Nu are un nume deocamdată, pentru noul concept car s-au vehiculat mai multe variante, însă nu a fost ales niciunul încă.

„S-a mers de la Rosso până la Nervura, ne gândeam chiar la o variată de diseminare în social-media, pentru a vedea care nume s-ar potrivi cel mai bine, să facem un fel de vot sau un concurs. Vom vedea”, a declarat Voicu Oprean, CEO AROBS, unul din inițiatorii și finanțatorii proiectului, pentru Cluj24.

Premierul Nicolae Ciucă a testat E-car Concept

În această dimineață, însuși prim-ministrul Nicolae Ciucă a vizitat, în cadrul unei deplasări la Cluj, standul AROBS – Newcar4future, noul concept de mașină electrică. Premierul României a testat mașina mașina viitorului în zona Grand Hotel Italia, dar nu pe drumuri publice, pentru că supercarul nu are încă aprobarea RAR pentru a circula pe acolo.

Proiectul inovativ presupune motoare puse în cele două roți din spate, fiind un experiment, iar bateriile sunt produse de un partener al Rombat. Autoturismul electric 100% românesc aşteaptă aprobarea RAR pentru omologare, urmând să fie finalizat interiorul.

Acest concept câștigă teren în România și în lume

După plimbarea cu mașina viitorului, Nicolae Ciucă a rămas foarte impresionat, având cuvinte de laudă la adresa acestui concept.

„Am văzut astăzi, la Cluj-Napoca, o mașină a viitorului, E-car Concept. Acest prototip de mașină electrică este rezultatul ingeniozității, talentului, spiritului novator și cercetării la nivel înalt ale echipei Newcar4future si specialiștilor din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Susținerea dezvoltării accelerate a tehnologiei pentru transport nepoluant și proiectele de protecție a mediului sunt prioritare pentru Guvernul pe care îl conduc și reprezintă una din responsabilitățile față de generația viitoare. Este nevoie să continuăm proiectele care încurajează achiziționarea de mașini electrice, inclusiv prin programe guvernamentale, iar faptul că acestea câștigă teren de la an la an este un bun semnal. Utilizarea fondurilor din Planul Național de Dezvoltare și Reziliență pentru energie curată, eficiență energetică, transport fără poluare și un mediu mai curat este șansa ca viitorul României să fie verde!”, a scris Ciucă pe Facebook.

