Povestea fascinantă a celui mai original sat din România: de la formă, la nume, nimic nu e românesc

Acest sat este cel mai original din România, însă ciudat, nici forma sa, nici numele nu sunt românești. Află unde se regăsește atipica așezare de pe teritoriul țării noastre.

Localitatea a fost declarată monument istoric și ar fi fost întemeiată de către o colonie. Charlottenburg, așa cum este denumită, ar fi adăpostit în trecut reședința regilor Prusiei, dar și a împăraților germani. Așezarea reprezintă un sat românesc care se regăsește la aproximativ 35 de kilometri distanță de Timișoara.

În spatele acestui sat se află o legendă aparte, iar potrivit acesteia, denumirea așezării este inspirată după numele soției guvernatorului Banatului. Charlottenburg a luat naștere în urmă cu peste două secole, fiind înființat de către 32 de familii imigrante din Trento, Lorena și Baden-Württemberg.

Un alt lucru aparte al acestui sat îl reprezintă forma sa, fiind singurul sat din România sub formă circulară. Contele Karl Ignaz Clary-Aldringen, guvernatorul Banatului, a fost cel care a adus familiile respective în zonă și tot cel care a dat denumirea satului.

Construcția satului a fost coordonată de către un funcționar al oficiului din Lipova, Carl Samuel Neumann Edler von Buchholt. Satul are o formă circulară ce măsoară diametrul de 210 metri. Atunci când satul lua naștere, mai concret în anul 1771, Banatul se afla de peste jumătate de veac în domeniul coroanei din Viena.

Geograful maghiar Magda Pal desemna Charlottenburg drept cel mai frumos sat al Ungariei de la acea vreme. De asemenea, Johann Caspar Steube scria în cea de-a treia scrisoare a sa din data de 5 martie 1779, că este singurul sat sub formă circulară.

„… acest sat este singurul sub forma circulara (chorographie). In mijlocul satului se gaseste o fantana acoperita cu apa foarte buna. In jurul fantanii se gaseste o plantatie de duzi, in spatele careia se gasesc casele, acestea avand in curte grajduri si suri. Apoi urmeaza gradina unde se gaseste plantata vita de vie. Nici o casa nu este nici cu un deget mai inalta ca cealalta, si nici cu un picior mai distantata una fata de cealalta, avand un stil simetric desavarsit; la fel si cele patru intrari in sat – sunt la aceeasi distanta una fata de alta”, după cum se arată în scrisoare.