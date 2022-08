Poți să te joci pe Netflix: cum accesezi jocurile, ce pași trebuie să urmezi

Da, gigantul de streaming are o bibliotecă excelentă de jocuri, precum In the Breach și Moonlighter.

Potrivit unui raport recent, mai puțin de 1% dintre persoanele care se abonează la serviciul de streaming beneficiază de fapt de jocurile sale gratuite. Această statistică nu este ajutată de procesul prin care trebuie să treci pentru a juca, care, deși nu este complet complex, este mai complicat decât trebuie să fie.

Netflix și-a semnalat incursiunea în jocuri la începutul anului trecut, când a demarat o căutare de talente pentru directori din industria jocurilor de noroc. Până în noiembrie, compania a adăugat cinci jocuri în aplicația sa mobilă, deși ofertele inițiale au fost cel puțin dezamăgitoare.

Acum, biblioteca – care poate fi accesată fără costuri suplimentare pentru abonați – conține câteva jocuri absolut necesare, cum ar fi jocul tactic Into the Breach, platforma de fizică Poinpy, Roguelike-lite Moonlighter și jocul Before Your Eyes.

Cum joci jocuri pe Netflix?

Deocamdată, nu poți juca jocuri Netflix pe un televizor inteligent sau, în mod ironic, în aplicația Netflix a unei console de jocuri. Vei avea nevoie fie de un dispozitiv Android (actualizat cel puțin la software-ul Android 8.0) fie de un dispozitiv mobil Apple (care rulează iOS 15 sau o versiune ulterioară).

De acolo, urmează acești pași:

Deschide aplicația Netflix, apoi derulează în jos până când vezi rândul Jocuri. Nu există nicio filă separată care să colecteze toate jocurile împreună.

Dai clic pe jocul pe care dorești să îl joci. Acest lucru te va duce la vitrina pentru dispozitivul tău – App Store pentru telefoane și tablete Apple, Google Play pentru cele Android – moment în care ți se va solicita să descarci jocul pe telefon. Va apărea ca o aplicație fără legătură, deși vei vedea sigla Netflix în colțul din stânga sus al pictogramei sale.

Când pornești jocul, te va întreba ce cont Netflix folosești.

Sigur, ar fi frumos să… joci aceste jocuri în aplicația Netflix – știi, în același mod în care vizionezi oricare dintre filmele sau emisiunile TV ale serviciului. Totuși, procesul nu este groaznic.

Ce jocuri are Netflix?

În prezent, Netflix acceptă următoarele jocuri, deși notează că nu toate jocurile sunt disponibile pe toate dispozitivele:

Arcanium: Rise of Akhan

Asphalt Xtreme

Before Your Eyes

Bowling Ballers

Card Blast

Dominoes Café

Dungeon Dwarves

Dragon Up

Exploding Kittens

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Into the Breach

Into the Dead 2: Unleashed

Knittens

Krispee Street

Mahjong Solitaire

Moonlighter

Poinpy

Relic Hunters: Rebels

Shatter Remastered

Shooting Hoops

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Teeter (Up)

This is a True Story

Townsmen – A Kingdom Rebuilt

Wonderputt Forever

Netflix intenționează să aducă acest număr la 50 înainte de aprilie a anului viitor, conform celor de la The Washington Post. Acest număr va include în cele din urmă și jocurile dezvoltate intern.

Nu este clar dacă există planuri de a face jocurile disponibile nativ în aplicația principală Netflix sau de a transforma biblioteca de jocuri într-o aplicație suplimentară.