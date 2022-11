Pinocchio, de Guillermo del Toro are trailer oficial: când îl vei putea vedea pe Netflix

Pinocchio a fost creat de cineastul premiat cu Oscar Guillermo del Toro și de legendarul animator premiat pentru producțiile stop-cadru Mark Gustafson. Este o poveste pe care crezi că o știi, însă vei fi surprins să afli că nu e deloc așa.

Filmul va avea premiera pe 9 decembrie, pe Netflix. Pinocchio este regizat de Guillermo del Toro și Mark Gustafson, este scris de Guillermo del Toro și Patrick McHale și produs de Guillermo del Toro, Lisa Henson (Jim Henson Company), Gary Ungar, Alex Bulkley și Corey Campodonico (Shadow Machine). De asemenea, producătorul executive este Jason Lust.

Pinocchio, de Guillermo del Toro apare pe 9 decembrie, pe Netflix

Din distribuția filmului fac parte actorii Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson și Burn Gorman.

Cineastul distins cu premiul Oscar Guillermo del Toro reinventează povestea clasică semnată de Carlo Collodi, despre o marionetă de lemn care prinde viață în mod magic, pentru a alina suferința unui tâmplar pe nume Geppetto. Acest musical fantastic de tip stop-cadru, regizat de Guillermo del Toro și Mark Gustafson urmărește peripețiile neascultătorului Pinocchio, care se află în căutarea locului său pe lume.

Regizat de Guillermo del Toro și Mark Gustafson, filmul include în distribuție vocile lui Ewan McGregor în rolul lui Cricket, David Bradley în rolul lui Geppetto și îl prezintă pe Gregory Mann în rolul lui Pinocchio. Din distribuție mai fac parte și Finn Wolfhard, Cate Blanchett, câștigătoare a premiului Oscar, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz, câștigător al premiului Oscar, dar și Tilda Swinton, de asemenea câștigătoare a premiului Oscar.

Poți urmări trailerul oficial al filmului mai jos.

