Philips încearcă să ducă televizoarele OLED la un alt nivel: cât de special este OLED+937

Noile modele vin cu o calitate îmbunătățită a imaginii și o tehnologie de sunet mai bună.

Philips a dezvăluit modelele sale emblematice de televizoare OLED pentru 2022, în frunte cu Philips OLED+937 4K. Noile modele vin în dimensiuni de 65 și 77 de inch și au o serie de caracteristici și îmbunătățiri noi.

Principalul dintre acestea este faptul că OLED+937 utilizează cea mai recentă tehnologie de panouri OLED EX „Royal” de la LG, care oferă niveluri de luminozitate de vârf mult mai mari decât panourile OLED tradiționale. De fapt, cu nivelurile de luminozitate care ating cu 30% mai mult decât înainte, OLED+937 se apropie mai mult ca niciodată de potrivirea nivelurilor de luminozitate ale televizoarelor cu LED, atingând un maxim uimitor de 1.300 de nit. Mai mult, Philips spune că păstrarea imaginii este mult îmbunătățită datorită introducerii unui radiator special.

De asemenea, Philips și-a modificat sistemul P5 Picture Engine cu două cipuri, bazat pe inteligență artificială, ajuns la a șasea generație, cu o mapare avansată a tonurilor și o funcție de ajustare automată a balansului de alb. Acesta din urmă funcționează puțin ca True Tone de la Apple, potrivind punctul alb de pe ecran cu punctul alb al camerei în care vizionați.

Ce aduce nou

Pe lângă îmbunătățirea calității imaginii, bara de sunet integrată a OLED+937 a fost îmbunătățită semnificativ pentru 2022. Bazându-se pe sistemul de canale 3.1.2 de la OLED+936 din 2021, OLED+937 are o configurație complet nouă de difuzoare cu 5.1. Configurație cu 2 canale și putere de ieșire de 95 W.

Este încă încorporat elegant în suportul televizorului și încă mai prezintă „tweeterul” marca Bowers & Wilkins, dar cu noi drivere laterale și un woofer de 100 x 65 mm, peisajul sonor ar trebui să fie mai larg și mai profund decât era anterior.

Cu toate acestea, OLED+937 nu este singurul televizor emblematic nou pe care Philips îl aduce pe piață în 2022. I se alătură OLED+907, care vine în dimensiuni de ecran de 48 in, 55 in și 65 inch și are, de asemenea, o bară de sunet Bowers & Wilkins încorporată, deși aceasta nu este chiar la fel de impresionantă ca OLED+937 cu doar 80 W de putere și fără șoferi care trag lateral.

Gama este completată de setul Mini-LED – PML9507 – care vine în dimensiuni de ecran de 55 inchi, 65 inchi și 77 inchi. Setul Mini-LED nu are bară de sunet, ci o luminozitate maximă de 1.500 nits, un panou VA de 120 Hz, compatibilitate Freesync Premium și redare 4K 120VRR.