„Pensie fără o zi de muncă” Metoda unui bărbat de a fenta statul arată ce ușor poți avea bani la bătrânețe fără să te ostenești

Mulți dintre noi visează să iasă la pensie fără o zi de muncă. Deși acesta pare doar un vis, un bărbat a reușit să fenteze statul și să obțină lejer banii la bătrânețe.

Cu toate că pare greu de crezut, aceasta este povestea lui Carlo Cani care a reușit să iasă la pensie la vârsta de 60 de ani, fără să lucreze nici măcar o zi în subteran pentru compania minieră la care era angajat, din Sardinia, încă din 1980 de când s-a angajat la aceasta.

Italianul poate afirma că are o poveste incredibilă după ce, a ieșit la pensie în anul 2006, după 26 de ani, timp în care a reușit să intre în concediu medical. De-a lungul timpului, acesta a invocat mai multe probleme de săntate printre care se numără afecțiuni ale ochilor provocate de praful de cărbuni, amnezie, hemoroizi sau chiar claustrofobie. Lista sa cuprinde numeroase afecțiuni care l-au lăsat să stea acasă peste două decenii.

Așa-zisul bolnav a petrecut 26 de ani în concediu medical, însă ajutorul a venit și din partea medicilor. Carlo Cani a oferit o declarație pentru publicația La Stampa că de multe ori stătea acasă și se relaxa ascultând genul muzical preferat: jazz.

„Am ajuns la vârsta pensionării fără să muncesc cine știe ce. Am urât să muncesc în subteran. Din prima clipă am înțeles că viașa printre cărbuni nu este pentru mine. Așa că am inventat tot ce mi-a venit în minte, mă loveam intenționat la deget pentru că nu puteam să lucrez cu el umflat. Cu alte ocazii îmi frecam ochii cu praf de cărbune. Pur și simplu nu-mi plăcea să muncesc, mai ales nu în mină”, a povestit Carlo Cani, pentru Lastampa.