Patrick Stewart, despre revenirea în rolul Profesorului X: „La început nu am fost atât de sigur”

Patrick Stewart a mărturisit un lucru destul de interesant despre al doilea rol important al carierei sale, și anume cel al Profesorului X.

Actorul a declarat că, la început, era destul de îngrijorat în legătură cu revenirea la la rolul Profesorului X, înainte de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Stewart a preluat, pentru prima dată, rolul profesorului Charles Xavier, în X-Men, în anul 2000, și a repetat experiența de mai multe ori, de-a lungul anilor, cea mai recentă apariție fiind în Doctor Strange 2.

Readucerea la viață a conceptului Marvel, X-Men, din 2011, l-a introdus pe James McAvoy în rolul unui Charles Xavier un pic mai tânăr, dar Stewart și-a reluat mai târziu rolul în filme precum X-Men: Days of Future Past și Logan.

Patrick Stewart a revenit într-unul din cele mai importante roluri ale carierei sale: cum comentează asta

De-a lungul carierei sale în X-Men, personajul Xavier, interpretat de Patrick Stewart, a fost ucis violent în jumătate din aparițiile sale de pe ecran. Cu toate acestea, aceste decese nu durau, de obicei, prea mult. Decizia lui Mystique de modificare a cronologiei, în X-Men: Days of Future Past, l-a readus la viață pe Xavier, ca mai apoi să-l pună în postura de a mai trece printr-o tragedie.

Din princina finalului ultimei sale apariții, Sir Patrick Stewart a recunoscut, în timpul unui interviu acordat publicației Variety, că nu era sigur dacă va reveni la acest rol.

„Ei bine, a fost o muncă de o zi și jumătate. Eram într-un mediu foarte diferit față de ceea ce eram obișnuit, în oricare dintre filmele X-Men. Și, la fel ca și în cazul Picard, am fost recunoscător pentru asta, pentru că mă puteam gândi la cum să abordez rolul, pe viitor. La fel ca în cazul Star Trek: Picard, la început nu am fost atât de sigur dacă ar trebui să preiau, din nou, rolul, având în vedere că Logan fusese un film atât de intens. Așa că, după ce am văzut Doctor Strange 2, luni seară, mă pot declara fericit și foarte mândru că am făcut parte din distribuție”, a declarat Patrick Stewart.