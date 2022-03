Ora Pământului, un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru sănătatea planetei: cum te poți implica

Ora Pământului va avea loc în data de 26 martie 2022, între orele 20:30 și 21:30, și este un eveniment menit să dea un mic respiro planetei sufocate de consumul excesiv.

Planeta este casa noastră, iar noi, oamenii, ar trebui să învățăm să avem mai multă grijă de ea, bașca să-i oferim echilibrul de care are nevoie. Într-un fel, având grijă de natură, avem grijă de noi, întrucât o planetă bolnavă nu va reuși să ne susțină – nu pe termen lung, cel puțin.

Sâmbătă, 26 martie, între orele 20:30 și 21:30, oameni, instituţii și companii de pe tot Globul se vor uni într-un efort colectiv și vor stinge luminile în mai bine de 8.000 de oraşe, din peste 190 de țări.

Această acțiune are ca scop primordial sensibilizarea consumatorilor față de problema tot mai gravă a dioxidului de carbon emis în atmosferă, din pricina producerii energiei electrice.

Cum poți da o mână de ajutor? Participând la Ora Pământului

Dacă vrei să dai o mână de ajutor, tot ce trebuie să faci este ca sâmbătă, în intervalul orar menționat mai devreme, să stingi lumina și, deopotrivă, să scoți din priză toate aparatele electrocasnice. În mod evident, o oră de liniște nu a făcut nimănui, niciodată, vreun rău.

Ca în fiecare an WWF România susține Ora Pământului: „În fiecare an, Ora Pământului oferă oamenilor din toată lumea oportunitatea de a-și arăta grija față de natură și de a-i ajuta pe alții să înțeleagă importanța vitală pe care o are în viața noastră. Natura este “Acasă” și este urgent pentru fiecare dintre noi să începem să îi acordăm mai multă atenție. Acum, mai mult ca niciodată, când asistăm la o criză climatică dublată de pierderea biodiversității, este momentul să ne unim eforturile pentru a opri degradarea naturii și pentru a accelera refacerea ei până în 2030. De Ora Pământului, stingem lumina și transmitem un mesaj simplu: suntem impreuna in aceasta misiune si fiecare dintre noi are un rol important în crearea un viitor sustenabil pentru oameni și pentru planetă”, a declarat Orieta Hulea, director general WWF România.

Earth Hour (Ora Pământului) a fost organizat, prima oară, în data de 31 martie 2007, la Sydney. Atunci, 2 milioane de oameni ṣi peste 2.100 companii au stins lumina timp de o oră, militând tacit împotriva încălzirii globale. Din 2008, Ora Pământului s-a transformat într-o miṣcare globală.



De atunci, în fiecare an, Golden Gate Bridge din San Francisco, Colosseum-ul din Roma, Turnul Eiffel, Sfinxul și Piramidele din Giza, dar și multe alte monumente din lume au stins lumina timp de o oră, în semn de solidaritate venit din partea autorităților fiecărei țări, în parte. Clădirea Palatului Parlamentului s-a alăturat mișcării.