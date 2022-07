Omenirea trăiește vremuri atât de grele, încât vom ajunge-n cărțile de istorie: românii vor prefera să taie din mese și să stea în frig

Economiile lumii traversează în acest moment poate cea mai dificilă situație întâlnită în ultimele decenii.

Avem prețuri record la energie electrică, la gazele naturale, alimentele se scumpesc necontenit, combustibilul la fel. Criza inflației pare scăpată de sub control, iar la nivel geopolitic stăm pe un butoi de pulbere, mai ales noi, ca români, cu un război sângeros desfășurat la graniță.

Toată situația din prezent poate n-ar fi atât de gravă, dacă n-ar veni după doi ani criză sanitară ce a spulberat și destabilizat, la rândul ei, economiile lumii. Guvernele s-au îndatorat cu mult peste acel procent de 2% din PIB acceptat de autoritățile europene pentru deficitul bugetar.

Acum, Guvernele se văd nevoite să se scufunde și mai mult în datorii, iar organismele internaționale deblochează și ele fonduri fără precedent pentru a ajuta economiile să se redreseze.

În tot acest haos generalizat, economiile se mai confruntă și cu o criză a lanțurilor internaționale de aprovizionare, încurajate pe de-o parte de războiul din Ucraina, dar unele fiind doar consecința celor mai bine de doi ani de pandemie. Un exemplu în acest ultim sens e reprezentat de criza de semiconductori care aduce mari probleme industriilor, cu precădere celor constructoare de mașini.

Avem, totodată, dobânzi uriașe. Băncile centrale din întreaga lume cresc, după zeci de ani de inactivitate, dobânzile de referință. A făcut-o, de curând, inclusiv Fed, organismul american, în timp ce în Europa deja este o practică ce se repetă de la o lună la alta, inclusiv în România.

Banca noastră Națională a majorat ultima dată dobânda cheie, în încercarea de a controla inflația, în luna mai.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 10 mai 2022, a hotărât următoarele: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,75 la sută pe an, de la 3,00 la sută pe an, începând cu data de 11 mai 2022; majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4,75 la sută pe an, de la 4,00 la sută pe an şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 2,75 la sută, de la 2,00 la sută pe an, începând cu data de 11 mai 2022; păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, transmitea la acea dată BNR.