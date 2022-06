Țara care ne va ajuta să înlocuim gazele din Rusia. Cu cine negociază Guvernul

Criza gazelor continuă, după ce Europa nu mai primește valoroasa resursă de la Kremlin. România are în plan să înlocuiască gazele naturale din Rusia cu altele din altă țară. Țara noastră se află în negocieri cu aceasta.

De la cine va primi România gaze?

Potrivit ministrului Energiei, Virgil Daniel Popescu, importanța coridorului sudic al gazelor pentru securitatea aprovizionării Europei este mai mare ca oricând. Declarații au venit după ce ministrul a vizitat Azerbaidjan-ul.

„Azerbaidjanul joacă un rol major în asigurarea securității aprovizionării Europei. Toate privirile din Europa sunt acum ațintite spre Azerbaidjan, există discuții cu guvernul azer în acest sens”, a spus ministrul.

Totodată, ministrul Energiei a precizat că România este una dintre țările cel mai puțin expuse dependenței de combustibili fosili rusești. Consumul total al țării este de 11 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an.

România produce 8 miliarde de metri cubi pe an, iar acum că a început producția offshore în Marea Neagră, va adăuga încă 1 miliard de metri cubi. Conform ministrului, am mai avea nevoie de încă 2 miliarde de metri cubi pe an.

„Gazul din Azerbaidjan este una dintre posibilele soluții pentru noi, sperăm să ajungem la un acord cu guvernul azer. Dacă este posibil, dorim să importăm tot volumul necesar de gaze din Azerbaidjan. Suntem în negocieri și, când vom termina, vom anunța. Dar suntem pe drumul cel bun”, a explicat el.

România se află în negocieri cu Azerbaidjan pentru gaze

Ministrul Energiei a remarcat că țara noastră importă în jur de 70% din consumul total de petrol, mai mult de jumătate față de Kazahstan. Restul este important din Rusia, motiv pentru care „trebuie să găsim o soluție pentru a-l importa din alte surse”, a adăugat acesta.

„În prima mea vizită în Azerbaidjan, am menționat că guvernul român dorește ca firma petrolieră de stat SOCAR din Azerbaidjan să fie mai implicată în investițiile din România. SOCAR are o rețea de 67 de benzinării în România. Dar cred că putem face mai multe împreună. Ne uităm la investiții în proiecte de gaz și energie. SOCAR poate fi furnizor de energie electrică pe piața românească, poate comercializa îngrășăminte, poate companii mixte (joint venture) cu companii românești pentru a produce energie verde, îngrășăminte. Așadar, invităm SOCAR să fie mai activă și sprijinim orice investiție a companiilor azere în România”, a spus Popescu.

Mai mult de atât, Popescu a amintit că s-a discutat despre un Coridor Verde între Marea Caspică și Marea Neagră, discuție care a avut loc în timpul vizitei sale în Azerbaidjan de la începutul acestui an.