Oamenii de știință au descoperit cea mai strălucitoare explozie de energie detectată vreodată în spațiu: de ce e important fenomenul astronomic

Oamenii de știință au descoperit cea mai strălucitoare explozie de energie detectată vreodată în spațiu.

După cum relatează Vice, această explozie de raze gamma (GRB) extrem de strălucitoare, care sunt, de fapt, explozii uriașe de energie care au loc în timpul evenimentelor galactice majore, cum ar fi moartea stelelor, a fost detectată atât de Telescopul Spațial Fermi Gamma-ray de la NASA, cât și de Observatorul Swift Neil Gehrels de la Universitatea din Leicester, Anglia.

Phil Evans, un astronom de la Universitatea din Leicester care lucrează cu satelitul Swift Gamma Ray Burst pentru a găsi exact acest gen de lucruri, a fost și mai hiperbolic: „Este strălucitor. Foarte strălucitor”, a scris el pe Twitter. „Se pare că codurile mele de analiză nu au fost cu adevărat create pentru lucruri atât de strălucitoare”.

În e-mailurile primite de Vice, Evans a subliniat cât de mare este această GRB nou găsită, dar și cât de mult va dura pentru a înțelege pe deplin importanța acesteia.

Numită GRB 221009A, această explozie este „în mod clar cel mai strălucitoare GRB pe care am văzut-o în raze X, cel puțin la momentul de după explozia inițială în care am observat-o”, a spus astronomul pentru Vice.

Lăsând la o parte calificările, reiese clar din reacția comunității astronomice că această GRB este cu adevărat specială.

Poți vedea mai jos postarea de pe Twitter care a anunțat fenomenul astronomic.

Brightest GRB ever just dropped. Just in time for the Fermi Symposium in Johannesburg this week. #GRB221009A pic.twitter.com/Rh8GKdubEG

— Marcos Santander (@jmsantander) October 10, 2022