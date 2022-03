O rachetă a lovit centrul celui de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Imaginile au fost surprinse de civili

Recent, au apărut imagini și actualizări despre o explozie uriașă din Harkov, un loc care are o semnificație specială pentru ucraineni. Este al doilea oraș ca mărime al țării și prima capitală a Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene înființată de bolșevici.

Acesta găzduiește unele dintre cele mai importante industrii din Ucraina, inclusiv o fabrică de tancuri, precum și numeroase companii IT.

În această dimineață, o rachetă a lovit în centrul, chiar în Piața Libertății, lângă birourile administrației regionale. Vorbind la scurt timp după atac, șeful administrației regionale, Oleh Synehubov, a numit-o „crimă de război perfidă”.

Oficialii militari ucraineni au susținut că 5.710 de militari ruși au fost uciși în primele cinci zile de lupte intense din țară.

Într-un mesaj video postat pe Facebook, un purtător de cuvânt al Statului Major al țării a adăugat că peste 200 de soldați ruși au fost luați prizonieri de forțele ucrainene. Oficialul a mai susținut că 198 de tancuri rusești, 29 de avioane, 846 de vehicule blindate și 29 de elicoptere au fost distruse.

BBC nu poate verifica în mod independent aceste afirmații, dar Ministerul Apărării din Marea Britanie consideră că forțele Moscovei au suferit pierderi mari în timpul invaziei Ucrainei.

Duminică, oficialii de la Moscova au fost forțați să admită că forțele lor au suferit victime, după ce zile în care au susținut că niciun soldat ruși nu a fost ucis.

Ministrul de Externe al Ucrainei a postat pe Twitter un videoclip cu explozia din Piața Libertății din Harkov și îl acuză pe președintele rus Vladimir Putin de crime de război. El cere lumii să izoleze Rusia.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022