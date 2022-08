O nouă meserie „apare” în România, primii „angajaţi” au primit deja 10.000 de euro. Cum poţi câştiga atâţia bani din comori

O nouă meserie ia amploare în România, iar veniturile generate nu sunt deloc neglijabile. Află ce bani poți primi dacă găsești artefacte.

În data de 25 august, autoritățile din Buzău au acordat o recompensă substanțială în valoare de 10.000 de euro unui grup de căutători de comori. Aceștia au reușit să descopere o comoară în urmă cu doi ani în pădurea Spătaru.

În vecinătatea municipiului Buzău se regăsește pădurea Spătaru. Printre copaci, un grup format din șapte buzoieni care caută comori, a descoperit în luna februarie a anului 2020 un adevărat tezaur care a reușit să îi uimească chiar și pe specialiștii Muzeului Județean de Istorie din Buzău.

În timp ce aceștia căutau diferite obiecte, unul dintre detectoarele de metal a început să scoată sunetul specific că un obiect metalic mare se află îngropat în pământ. Aceștia s-au adunat și au început să sape, găsind un vas din lut plin cu monede care cântărea 3,4 kilograme.

„La primul semnal mi-am dat seama că e ceva important, după sunet, destul de adânc, am exclamat către băieți „am găsit oala cu arginți!”. Am scos-o, toți au fost încântați, cel mai mult mi-a plăcut când am văzut fețele colegilor când le-am mărturisit că vreau să împart această recompensă cu ei”, a povestit atunci Dragoș Băescu, cel care a făcut descoperirea.