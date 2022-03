O fetiță din Ucraina, aflată în adăpost, cântă „Let it Go”, din „Frozen”: reacția compozitoarei melodiei

Un clip postat pe Twitter, în care putem vedea o fetiță aflată într-un adăpost din Kiev, cântând celebra melodie din „Frozen”, „Let it Go”, a devenit viral pe rețelele de socializare.

Celebra înregistrare a ajuns până la compozitoarea melodiei, Kristen Anderson-Lopez, cea care s-a declarat „emoționată până la lacrimi” atât de situația prin care trece fetița, aflată într-un adăpost, în contextul bombardamentelor rusești asupra capitalei Ucrainei, cât și de interpretarea copilei care „aduce lumină în suflete și are menirea de a vindeca pe oricine o ascultă”.

Înregistrarea poate fi ascultată aici:

Little girl singing „Let it go” in a shelter#UkraineRussianWar #Ukraine #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/6gfcUoiwJJ

— Ankita Jain (@Ankita20200) March 6, 2022