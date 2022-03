O expertă din SUA în geopolitică avertizează: „Da, Putin își va folosi armele nucleare. Trebuie să fim pregătiți“

O expertă în geopolitică din SUA avertizează că Vladimir Putin va folosi toate armele de care dispune în războiul contra Ucrainei: „Trebuie să fim pregătiți“. Veterana observatoare a Rusiei a mai declarat într-un interviu că liderul rus încearcă să distrugă întreaga ordine mondială, însă există modalități în care chiar și oamenii obișnuiți ar putea riposta. Mai multe detalii, în continuare.

O expertă din SUA în geopolitică trage un semnal de alarmă

Fosta directoare principală pentru Europa şi Rusia în Consiliul de Securitate Naţională al Statelor Unite, Fiona Hill, a declarat, într-un interviu pentru Politico, că urmează o perioadă grea și periculoasă, având în vedere conflictul Rusia-Ucraina, dar mai ales strategia președintelui Vladimir Putin.

Fiona Hill avertizează că liderul rus vrea să perturbe întreaga ordine mondială atacând Ucraina, iar intențiile sale nu sunt noi, însă modul de adresare ale acestora este.

„Se repetă vechile modele istorice: liderii autocraţi au carismă şi respect, iar mediul de afaceri occidental are ochelari de cal când vine vorba despre «ajutorul» dat acestora“, spune experta în geologie, într-un interviu pentru politico.com.

Potrivit specialistei, încă nu e târziu să ne dezicem de Putin. Acest lucru stă „în puterea fiecăruia – cetăţean sau companie din Occident“.

„Putin începe să acţioneze sub imperiul emoţiilor şi este cel mai probabil să folosească toate armele pe care le are la dispoziţie, inclusiv pe cele nucleare. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, dar nici să ne descurajăm. Nu trebuie nici să fim speriaţi, dar trebuie să ne pregătim pentru asta şi să fim cu doi paşi înaintea lui“, mai spune Hill.

„Da, Putin își va folosi armele nucleare. Trebuie să fim pregătiți“

Iată principalele concluzii ale Fionei Hill:

– „Putin este un om cinic şi mult mai calculat decât pare“;

– „Faptul că acţionează sub imperiul emoţiilor este periculos. Însă are în spate un plan metodic, logic, care s-a conturat în anul 2007, când a menţionat clar, statelor europene că Moscova nu va accepta nicio expansiune a NATO. Iar fix un an mai târziu, NATO a deschis uşa Georgiei şi Ucrainei“;

– „Putin vrea să restabilizeze controlul Rusiei, al Rusiei ca «imperiu» (…) Putin a vorbit de multe ori despre o „lume rusească“;

– „Putin spune mereu că ucrainienii şi ruşii sunt «acelaşi popor». Ideea unei lumi ruseşti înseamnă „(re)adunarea tuturor vorbitorilor de rusă din diverse ţări care, cândva, au aparţinut Imperiului rus“;

– „Putin nu vrea să anexeze ţările pe modelul Crimeei. Dar vrea să marginalizeze ţările din regiune, asigurându-se că preşedinţii lor sunt complet dependenţi de Moscova“;

– „Dacă vrea, Putin va merge cât de departe se poate în războiul cu Ucraina. Chiar să cucerească întregul stat. În 2014, el a încercat să creee «Novorossiya» (Noua Rusie), dar a eşuat pentru că nu a avut sprijin local“;

– „Putin vrea să se asigure că Ucraina nu va avea altă soluţie decât să accepte «jugul» Rusiei“.