Noi reducerile la facturile de gaz și curent, în România, de azi: românii cu centrale termice trebuie să știe

După eșecul răsunător al primului program de plafonare și compensare a energiei electrice și gazelor naturale în România, autoritățile de la București mai dau o șansă românilor să nu fie loviți de niște facturi extraordinare începând cu azi, 1 februarie 2022.

În teorie, în țara noastră, începând cu 1 noiembrie 2021, facturile românilor la utilități s-au bucurat de compensări și reduceri importante. În practică, atât de târziu a fost scrisă legea și atât de mult au întârziat normele de aplicare, încât furnizorii s-au arătat nevoiți să emită facturi la fel ca înainte, fără vreun beneficiu financiar suplimentar pentru populație. Acum, statul român mai bagă o fisă în efortul de a ajuta populația.

Facturile românilor la gaz și curent, mai mici, de la 1 februarie, în teorie

Începând de astăzi, 1 februarie 2022, au intrat în vigoare prevederile Ordonanței de Urgență 3/2021, ce include o nouă schemă de sprijin pentru plata facturilor la energie și gaze, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii. Prevederile detaliate în actul legislativ au aplicabilitate în perioada 1 februarie 2022 – 31 martie 2022.

Cele mai importante sunt prevederile care vizează persoanele fizice și le poți vedea mai jos. La energia electrică, prețul final plafonat coboară la 0,80 lei/kWh, de la 1 leu/kWh, deci nimeni nu va plăti în final mai mult, indiferent de ce preț are menționat în contract. În plus, dacă va avea un consum de maximum 515 kWh în februarie și 570 kWh în martie – niveluri de consum mai mari decât ce prevedea legea până acum, va primi și o compensație, o reducere suplimentară. Compensația este de maximum 0,29 de lei/kWh, și ea se acordă până la un nivel al prețului de 0,68 lei/kWh. Cu alte cuvinte, indiferent câtă economie faci, prețul final plafonat și compensat nu poate scădea sub nivelul de 0,68 lei/kWh, pentru cine are un preț mai mare de contract. Reducerile se acordă fiecărui client, pe factură, și sunt evidențiate corespunzător.

De partea cealaltă a baricadei, la gaze naturale, prețul final plafonat, cu tot cu tarife și taxe, scade de la 0,38 lei/kWh, la 0,31 lei/kWh (dintre care 0,20 lei/kWh prețul gazului-marfă), deci, în consecință, nimeni nu va plăti în final mai mult, indiferent de ce preț are în contract. Mai mult decât atât, dacă va avea un consum, în februarie, de cel mult 351,17 metri cubi (sau 3.722,40 kWh) și, în martie, de 325,71 metri cubi ( sau 3452,49 kWh), va primi și o compensare, o reducere suplimentară. Pragurile de consum sunt mai mari decât cele stabilite în legislația dinainte de 1 februarie. Compensația este de 40% (creștere de la 33%) dar doar din prețul gazului-marfă din factură (fără tarifele de rețea și taxe). La fel, reducerile se acordă direct, în factură. Prețul maxim, după toate reducerile, nu poate scădea sub nivelul de 0.125 lei/kWh.