Factura uriașă primită de o pensionară care locuiește singură. Suma este mai mare decât pensia pe care o primește

O pensioară din Brăila a rămas șocată atunci când a primit factura de la furnizorul de energie electrică. Bătrână locuiește singură, într-o garsonieră, însă factura venită este în valoare de 1.252 de lei.

Bătrâna a rămas uluită în momentul în care a văzut cât are de plătit, având în vedere că locuiește singură într-o garsonieră și nu a consumat mai mult fața de lunile trecute, când veneau în jur de 50 de lei. Femeia spune că suma este mult prea mare și nu are de unde să plătească o asemenea sumă, care este mai mare decât pensia pe care o primește.

Neștiind ce să facă, a apelat în nenumărate rânduri la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Din păcate, nu a primit niciun răspuns.

„Nu am rezolvat nimic. Am tot dat telefon, am tot trimis fotografia la contor, dar nu am rezolvat nimic. ANRE nu răspunde absolut deloc, ANPC nici atât. Habar nu am ce o să se întâmple. Sunt foarte îngrijorată.

E destul de complicat. Nu am plătit. Cum să plătesc, dacă e mai mare factura decât pensia mea? Eu aveam foarte puţin de plătit, în jur de 30-40 de lei, pentru că am o garsonieră şi nu consum nici curent, nici multe gaze. Dar o mie și ceva de kilowați, eu cred că în doi ani consumam atât”, a declarat femeia pentru Antena3.