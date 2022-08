Moscova are de gând să atace Republica Moldova. Lavrov le-a dat de înțeles moldovenilor că sunt următoarea țintă

În cadrul unui discurs, ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a dat de înțeles că Republica Moldova ar urma să fie invadată. Potrivit unui clip publicat de Nexta pe Twitter, șeful diplomației ruse a declarat că „va face tot posibilul pentru a proteja populația de limbă rusă din Moldova și Transnistria”. Cu același argument a ordonat Putin invadarea Ucrainei, în urmă cu șase luni.

Federația Rusă continuă cu amenințările la adresa Republicii Moldova. Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a lansat un avertisment clar în care dă de înțeles că țara aflată la granița României este în vizorul Kremlinului. Acesta le-a dat de înțeles moldovenilor că sunt următoarea țintă a Moscovei, după Ucraina, într-un discurs susținut miercuri. Șeful diplomației ruse susține că guvernul de la Chișinău „nu-și dorește un dialog direct cu Tiraspolul” și „mizează pe o soluționare nediplomatică a conflictului”.

Pe de altă parte, președintele moldovean Maia Sandu a reiterat faptul că regimul de la Chișinău dorește rezolvarea „pe cale pașnică” a conflictului din Transnistria, regiunea separatistă prorusă.

Lavrov hinted to the Moldovans that their country is next on the list to invade.

