Moment bizar în Rusia. O femeie care protesta a fost arestată pentru că avea pancarta goală

Represaliile regimului Putin continuă în Rusia, după ce mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta față de războiul inițiat de liderul de la Kremlin în Ucraina. Poliția rusă a făcut mai bine de 5000 de arestări de la debutul conflictului, iar recent a uimit printr-o măsură bizară, după ce o femeie care protesta a fost arestată deși pancarta sa nu conținea niciun text. Momentul a fost filmat și postat pe internet.

Polițiștii ruși au recurs din nou la măsuri dure asupra cetățenilor, după ce oamenii au continuat să iasă în stradă și să își exprime nemulțumirea față de regimul lui Vladimir Putin și decizia liderului de la Kremlin de a invada statul vecin, Ucraina. Recent, o femeie a fost arestată dintr-un motiv ciudat, după ce aceasta a fluturat o pancartă goală, pe care nu era scrisă nicio lozincă.

Sâmbătă, o tânără din Novgorod a fost săltată de polițiștii rușii pentru că protesta în centrul orașului, ținând în mână o pancartă albă. Imaginile cu forțele ruse care o iau pe sus pe femeie au devenit virale pe rețelele de socializare. Această acțiune reprezintă o nouă dovadă că represalii regimului lui Putin sunt modalitatea prin care autoritățile ruse se poziționează împotriva manifestărilor cetățenilor și față de orice formă de protest.

🤡A girl with a blank sheet of paper was detained at an anti-war rally in Nizhny Novgorod pic.twitter.com/Yd37HgYwRL

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022