Misterul construcției piramidelor din Giza, deslușit: cum ar fi reușit egiptenii să transporte materialele, de fapt

Construcția marilor piramide din Giza, situate în Egipt, în urmă cu aproximativ 4.500 de ani, este una dintre cele mai mari realizări din lume. Printre numeroasele întrebări care înconjoară piramidele se numără și modul în care giganticele „blocuri de construcție” au fost transportate la șantier.

Astăzi, piramidele din Giza sunt înconjurate de o mare de nisip, cu metropola Cairo în spatele lor. Nilului se află în prezent la aproximativ 8 kilometri distanță, adică la mare distanță pentru a transporta bucăți mari de piatră.

Egiptenii, ajutați de Khufu

Cu peste 4.000 de ani în urmă exista, totuși, un braț acum dispărut al Nilului, cunoscut sub numele de Khufu. S-a suspectat de multă vreme că brațul Khufu a reprezentat o cale vitală pentru oamenii vechiului Egipt, ajutându-i pe lucrători să transporte materiale către piramide, din altă parte.

După cum se raportează în Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii din Franța au reușit să obțină o istorie detaliată a acestei secțiuni de râu din boabele de polen extrase din zonă.

Urmărind creșterea și dispariția a peste 61 de plante diferite, de-a lungul câmpiei inundabile, acestea au arătat creșterea și scăderea nivelului apei, în 8.000 de ani de istorie egipteană antică.

Cel mai important, a arătat că apele brațului Khufu au crescut semnificativ în timpul perioadei umede africane, care s-a întins până acum 5.500 de ani.

Cu toate acestea, nivelurile apei din brațul Khufu par să fi fost relativ ridicate chiar și după aceea, permițând râului să rămână navigabil până când Marea Piramidă din Giza, dedicată faraonului Khufu, a fost construită în urmă cu aproximativ 4.500 de ani.

La un moment dat, este posibil ca acest braț dispărut al Nilului să fi ajuns până la Marele Sfinx din Giza.

Așadar, se elimină din discuție o teorie a consipirației celebră potrivit căreia complexul de piramide ar fi fost construit de… extratereștri.