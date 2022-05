Mesajul Elenei Udrea către ministrul Justiției: „Nu e nevoie să vă străduiți să mă aduceți în țară, vin singură”

Aflată în arest în Bulgaria, Elena Udrea îi transmite un mesaj lung și dur ministrului Justiției, Cătălin Predoiu. Aceasta îl întreabă ce părere are despre „abuzul” care i se întâmplă de ceva timp încoace: „Cum vi se pare faptul că stau arestată de 50 de zile într-o țară europeană pentru că am fost condamnată ilegal?”.

Elena Udrea, mesaj din închisoare pentru ministrul Justiției

Elena Udrea susţine, într-o postare pe internet, că este victima justiţiei din România. „Fetița mea de 3 ani nu m-a văzut de aproape 2 luni din cauza acestor abuzuri ale justiției dumneavoastră, ce părere aveți?”, i-a transmis ministrului Cătălin Predoiu.

Fostul ministru al Dezvoltării și Turismului a scris pe Facebook un mesaj din Bulgaria, unde este închisă de aproape două luni şi unde aşteaptă să afle dacă va fi sau nu extrădată în România. Elena Udrea se consideră o victimă a justiţiei române şi îi cere ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, să intervină pentru a opri „abuzurile judecătorilor”.

„Inteleg domnule Ministru al Justitiei ca sunteti preocupat de faptul ca unii cetateni romani, abuzati de justitia pe care o pastoriti din 2007 ( cu mici intreruperi), isi cauta dreptatea in Europa, deci in tari cu standarde mult mai inalte de justitie decat Romania. Dar despre abuzul care mi se intampla mie ce parere aveti domnule ministru? Cum vi se pare faptul ca stau arestata de 50 de zile intr-o tara europeana pentru ca am fost condamnata ilegal (…). Dar despre faptul ca fetita mea de 3 ani nu m-a vazut de aproape 2 luni din cauza acestor abuzuri ale justitiei dumneavoastra, ce parere aveti? Aveti vreo parere? Care este pozitia dvs ca Ministru al Justitiei fata de acest caz? (…).”, se întreabă Elena Udrea.

Multe întrebări și reproșuri pentru Cătălin Predoiu

Politiciana îi bate obrazul lui Predoiu, pe care îl atenționează că s-au dat pedepse mai mari pentru o eventuală mită de 25.000 de euro decât pentru omor, răpiri, violuri și tâlhării.

„Ca membru al CSM, ati ridicat acest subiect in sedintele consiliului? Dar despre condamnarile neprevazute de legea penala, ori prescrise, despre faptul ca s-a ajuns din cauza lasitatii unor magistrati si a slabei calitati a clasei politice, sa se dea pedepse mai mari pentru o eventuala mita de 25 de mii euro, decat pt omor, rapiri, violuri si talharii. De 3 ani justitia dvs inca nu l-a condamnat pe monstrul din Caracal, celebrul Dinca, asta nu va preocupa?", mai spune Udrea în postarea sa.

Udrea pune condiții să revină în România

Elena Udrea îl anunță pe ministrul Justiției că nu trebuie să se străduiască să o aducă în România, deoarece vine singură, dar cu o condiție: „Daca dvs ca Ministru al Justitiei imi garantati ca in Romania mi se aplica si mie aceeasi lege precum s-a aplicat tuturor celor in situatia mea. Daca nu puteti garanta unuia sau mai multor cetateni ai tarii din guvernul caruia faceti parte aplicarea legii, la ce bun sa ramaneti in functie?”.

În încheiere, fostul ministru îi oferă șansa lui Predoiu să se ridice la „nivelul profesionistului”, subliniind că este în măsură să facă această sugestie din moment ce „a pus cateva caramizi importante la temelia carierei dumneavostra”.