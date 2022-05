Mercedes este la mare căutare: ce problemă are constructorul german

Kallenius a tachinat detaliile unei platforme complet electrificate pentru marca sa de înaltă performanță AMG.

Mercedes-Benz a epuizat stocul de mașini electrice, deoarece lanțurile de aprovizionare strânse fac dificil pentru producătorul de automobile să țină pasul cu cererea în creștere, a spus CEO-ul Ola Kallenius.

Oficialul a explicat că producătorul auto premium ține cu greu pasul cu cererea de pe piața de mașini electrice admițând, ca și rivalii de la Volkswagen, că e asamblarea de vehicule pentru următoarele luni este deja „sold-out”.

De altfel, Kallenius a declarat în cadrul conferinței Financial Times Future of the Car 2022 că „asta este în mare măsură adevărat și pentru noi”.

Kallenius a spus că răspunsul clienților la familia EQ de mașini electrificate a companiei a fost „atât de extraordinar încât facem tot ce ne stă în putință pentru a aduce mașinile clienților cât de repede putem”.

O strategie inteligentă

În Germania, timpul de așteptare pentru o mașină electrică Mercedes EQ a crescut substanțial. Pentru un model EQB livrarea este făcută cel mai devreme la patru luni de la comandă, în timp ce pentru EQC clienții trebuie să aștepte minimum șapte luni. Alte modele au timpi de așteptare chiar mai mari: EQV – 8 luni, EQA – 10 luni, smart EQ – 12 luni, iar pentru EQS nu există o perioadă clară.

La același eveniment al Financial Times, șeful Mercedes-Benz a menționat și că divizia AMG va utiliza în curând o platformă electrică dedicată, alta decât cea prezentă pe actualul Mercedes-AMG EQC.

„Acum suntem în plină dezvoltare a unei arhitecturi electrice complet dedicate pentru AMG, de la zero”, a spus el, adăugând că platforma va ajunge pe piață „cândva spre sfârșitul anului 2025”.

Mercedes-Benz va oferi Drive Pilot, primul sistem de conducere autonomă de Nivel 3 omologat pentru drumurile publice europene, ca opțiune pentru modelele S-Class și EQS începând cu 17 mai.

Drive Pilot va costa 5.000 de euro pentru Clasa S și 7.430 de euro pentru EQS în Germania, a declarat Mercedes.

Sistemul permite mașinii să preia controlul asupra funcțiilor de conducere în anumite condiții, eliberând șoferul să facă alte lucruri, cum ar fi să răspundă la e-mailuri. Drive Pilot este aprobat pentru utilizare pe autostrăzile germane de aproximativ 13.000 km la viteze de 60 km/h sau mai puțin, ceea ce înseamnă că utilizarea sa principală ar fi în trafic aglomerat sau ambuteiaje.