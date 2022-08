Medicul Octavian Jurma, anunț despre valul 6 de COVID: „În sfârșit pot să vă dau și vești bune”

Epidemiologul român Octavian Jurma a făcut o serie de precizări despre cel de-al șaselea val de coronavirus. Potrivit medicului timișorean, sunt deja două zile în care cazurile noi se situează sub valorile din zilele echivalente din săptămâna trecută, dar atrage atenția că actualul val este cel mai subestimat de până acum, din perspectiva testelor.

„În sfârșit pot să vă dau și vești bune. Am așteptat și datele de astăzi că să putem confirma debutul unui nou trend. Din fericire avem deja a doua zi în care cazurile noi se situează sub valorile din zilele echivalente din săptămâna trecută. De asemenea aceste valori se situează nu doar mult sub prognoza directă de duminică trecută, cât și sub prognoza directă făcută duminică pe baza scăderii acelerației săptămânale.Este prea devreme să confirmăm dacă asistăm la debutul unui platou sau al unei faze descendente, abia săptămâna viitoare vom ști”, a anunțat dr. Octavian Jurma.