Mazda, mai populară decât ai crede, în România: cifrele care îți schimbă părerea despre români

Marca japoneză Mazda a înregistrat un nou record de vânzări pe piața din România, cu aproape 2.800 de unități vândute, în anul fiscal recent încheiat.

Mazda se bucură de un succes tot mai mare pe piața românească de automobile, atât în anul fiscal care s-a încheiat luna trecută cât și în cele trei luni care au trecut din 2022, care reprezintă practic ultimul trimestru al anului fiscal. În total, în cele 12 luni (1 aprilie 2021 – 31 martie 2022) a vândut 2.794 de vehicule, având în primele trei luni din 2022 o creștere cu 102% a vânzărilor, față de anul trecut.

Cel mai vândut model al Mazda a fost CX-30, cu 307 de modele comercializate în primul trimestru. Mazda3 și CX-5 înregistrat 167, respectiv, 110 unități livrat, situându-se pe locul doi și trei. Primul model electric al mărcii, MX-30, a înregistrat primele sale vânzări, fiind livrat către nouă clienți. În luna a treia a acestui an, Mazda a raporta un volum 308 vehicule vândute, mai mult cu 168% față de aceeași lună din 2021.

Mazda este în topul preferințelor românilor

„Ne bucurăm să vedem că și în primul trimestru rezultatele sunt în creștere, înregistrându-se o dublare față de anul precedent. Totodată, am obținut un nou record de vânzări în anul fiscal care abia s-a încheiat, cu 2.794 de unități livrate în toată țara. În continuare Mazda CX-30 rămâne cel mai apreciat și vândut model din România, surclasând celelalte modele din gamă. Am încredere că vânzările din acest an vor fi susținute și de SUVul Mazda CX-60, primul nostru model plug-in hybrid, care consolidează tranziția Mazda către segmentul premium”, a declarat Cristian Rigu, Country Manager Mazda România.

Potrivit datelor privind înmatriculările, publicate de DRPCIV, Mazda a reușit să intre în Top 10 al înmatriculărilor de mărci străine pe piața din România, cu 259 de autoturisme înmatriculate în luna martie, având totodată 487 de unități înregistrate în primul trimestru al acestui an.