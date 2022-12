Mașina anului 2022 în Japonia, o alternativă fascinantă la Dacia Spring: cât de bună este Nissan Sakura

Premieră la ceremonia de decernare a premiilor Mașina Anului din Japonia din Yokohama.

Este prima dată când vehiculele electrice au câștigat principalul trofeu COTY din Japonia și premiul Import Car of the Year în același an. A fost, de asemenea, prima dată când un producător a câștigat trei premii într-o singură noapte.

Pentru prima dată în istoria de 43 de ani a premiilor Mașina Anului din Japonia, „K-minicars” complet electrice – Nissan Sakura și Mitsubishi eK Cross EV – au câștigat cel mai înalt premiu auto din țară. În calitate de parteneri integranți ai Alianței Renault-Nissan-Mitsubishi, Nissan și Mitsubishi au colaborat pentru a crea mașinile K electrice „Sakura” și „eK Cross EV”, care au în comun platforme, sisteme de propulsie și baze.

Cele două mașini surori au câștigat și premiul special „K-mașina anului”. Mulți jurați au lăudat dimensiunea vehiculului electric și spațiul încăpător, sistemele lor motoare de 64 CP și 195 Nm, autonomia lor de 180 de km și prețul lor accesibil se referă la șoferul obișnuit care vede prețul mașinii scăzând sub 14.600 USD cu creditele fiscale deduse.

O mașinuță interesantă

Automobilul are numai 3,39 metri lungime, adică aproximativ 75% din lungimea Dacia Spring. Dimensiunile lui Nissan Sakura spun totul despre ce înseamnă acest segment K-car. Pe lângă lugimea de 3,39 metri, mașina are un ampatament de 2,49 metri, lățimea este de numai 1,47 metri, iar înălțimea ajunge la 1,65 metri. Mașina cântărește mai mult decât Spring, adică 1070 kg, iar capacitatea portbagajului este de 107 litri.

Hyundai Ioniq 5 a obținut 75 de voturi pentru a fi desemnat Mașina Anului de import din Japonia pentru 2022-2023, fiind primul model asiatic care a câștigat un premiu major în Japonia.

Honda Civic s-a clasat pe locul al doilea cu 320 de voturi, Toyota Crown a primit 236 de voturi pentru a ajunge pe locul al treilea, în timp ce Mazda CX-60 a primit 141 de voturi pentru al patrulea, iar Nissan X-Tail a primit 84 de voturi pentru a fi clasat pe locul cinci.

La categoriile cu premii speciale, pe lângă trofeul K-car menționat mai sus, care a fost acordat Sakura și eK Cross, Honda Civic Type R a primit premiul Japan COTY Performance Award, iar BMW iX a câștigat premiul Japan COTY Design.

Nissan a câștigat de fapt trei premii, inclusiv premiul pentru tehnologie pentru motorul X-Trail, pe lângă trofeul COTY principal și premiul K-car.