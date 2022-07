Marea Britanie a intrat în stare de urgență. Alertă maximă din cauza caniculei

Europa se „topește” din cauza caniculei. Met Office, serviciul meteorologic din Marea Britanie, a declarat, vineri, stare de urgenţă naţională şi a emis o avertizare de „căldură extremă” pentru anumite regiuni ale țării. Alerta este valabilă pentru luni şi marţi (18 și 19 iulie), când temperaturile ar putea atinge maxime record (40 de grade Celsius)!

Starea de „urgență națională” a fost declanșată, pentru prima dată, în Anglia. Alerta de nivel 4 a fost anunțată pentru Marea Britanie, deoarece se așteaptă ca un val de căldură puternic să pârjolească zone din țară. Temperaturile în unele părți ar putea atinge maxime record, luni și marți (săptămâna viitoare), pe fondul unui val de căldură de nivelul 4. O astfel de alertă declanșează un „incident major” și „stare de urgență națională”.

Cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în UK a fost de 38,7 grade Celsius, în grădina botanică a Universităţii Cambridge, la data de 25 iulie 2019. Meteorologii de la Met Office spun că există o șansă de 80% ca temperaturile să depășească recordul de acum trei ani, notează Sky News.

La începutul acestei săptămâni, Agenţia pentru securitate sanitară a Marii Britanii și Met Office au emis o alertă de nivel trei pentru unele regiuni din Anglia, în urma căreia serviciile sociale şi sanitare trebuie să ia măsuri suplimentare pentru protejarea persoanelor vulnerabile.

Potrivit Met Office, alerta roşie, de nivel patru, este declarată atunci când un „val de căldură este atât de sever sau prelungit, încât efectele sale afectează sistemul sanitar şi sufocă asistenţa socială. La acest nivel, boli sau decese pot surveni şi în rândul persoanelor sănătoase, nu doar în rândul grupurilor de risc”, este semnalul de alarmă tras de experții britanici. Purtătorul de cuvânt al Met Office, Grahame Madge, a descris canicula drept „o situație potențial foarte gravă”.

