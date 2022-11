Magnații dau de pământ cu monedele virtuale: otravă de șoareci, fraudă și iluzii. Sunt ca o boală venerică

Nu e deloc redus numărul miliardarilor lumii care consideră că investițiile în criptomonede sunt o păcăleală cu un risc uriaș. Acum, vocile celor ce afirmă acest lucru s-au înmulțit.

Cea mai recentă opinie vehementă împotriva criptomonedelor a fost exprimată de reputatul Charlie Munger, un apropiat al celui mai popular investitor de pe Wall Street, magnatul Warren Buffet.

Opinia lui Munger despre monedele virtuale, despre aurul digital – așa cum sunt ele denumite de adepți – este una tranșantă și, am putea spune, exprimată în termenii cei mai duri.

Aceste active digitale sunt o iluzie, sunt o nebunie curată, crede marele colaborator al lui Buffet.

Potrivit lui, aceștia sunt bani pentru cei care răpesc copii, sunt ca o boală venerică. Criptomonedele sunt, mai afirmă magnatul, o otravă pentru șoareci, o demență.

De ce sunt criptomonedele o iluzie și o mare fraudă, în ochii acestui bogătaș

„Ideea că este acel lucru nou, că orice copil poate deveni miliardar… Este o nebunie, o demență…”, a afirmat investitorul ajuns la impresionanta vârstă de 98 de ani, deci putem spune că a avut suficient timp în care să experimenteze piețele financiare și să-și dea seama de valoarea sau lipsa de valoare a unor active ce au apărut de-a lungul deceniilor.

„Este combinația cea mai proastă; nu-mi plac nici frauda, nici iluzia”, a mai afirmat acesta.

De precizat că acesta este vicepreședinte al Berkshire Hathaway, condusă de miliardarul Warren Buffett. Însuși Buffet și-a exprimat opinii vehemente și negative la adresa criptomonedelor. Într-o declarație din 2018, miliardarul american compara Bitcoin cu o otravă pentru șobolani.

De asemenea, în primăvara acestui an, în cadrul Berkshire Hathaway – adunarea anuală a acționarilor companiei – miliardarul a spus că Bitcoin nu este un activ productiv și nu produce nimic tangibil. Deși criptomoneda e cea mai populară din lume, Buffett spunea că tot nu ar cumpăra acest activ. Și se pare că nu s-a înțelat. Bitcoin valora aproximativ 69.000 de dolari pe unitate în urmă cu un an, astăzi nici 20.000 de dolari nu mai are cotația.