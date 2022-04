Lucid Motors, adevăratul rival Tesla: cu ce se laudă compania americană

Startup-ul de mașini electrice din California oferă încă două sedanuri de lux.

Lucid Motors lansează două versiuni ale celui mai recent sedan complet electric, Air Grand Touring 2022.

Air Grand Touring și Air Grand Touring Performance sunt prima serie de producție a Lucid după ediția de vis cu tiraj limitat.

Ambele mașini oferă viteză și kilometraj care sunt comparabile cu predecesorii lor din 2021. Air Grand Touring oferă 819 cai putere și poate accelera până la 100 km/oră în trei secunde. Vărul său mai rapid, Air Grand Touring Performance, promise 1050 de cai putere și poate trece de la 0 la 100 km/oră în 2,6 secunde. Ambele mașini sunt propulsate de două motoare duble miniaturizate, câte unul montat pe fiecare axă.

Performanță și autonomie

Ambele mașini te vor duce cu ușurință de la București la Oradea cu o singură încărcare, cu puțină energie a bateriei de rezervă. Air Grand Touring cu roți de 19 inch are o autonomie estimată de EPA de 830 de km, cu roți de 21 inch, autonomia sa este de 754 de km. Air Grand Touring Performance are o autonomie estimată de EPA de 720 de km. Ambele sunt înaintea Tesla cu cea mai lungă autonomie, Model S Long Range, care are o autonomie de 650 de km. Având în vedere opinia deloc secretă a lui Elon Musk despre Lucid, acesta trebuie să doară.

Cele două sedanuri complete electrice sunt dotate cu tipul de caracteristici premium la care te-ai așteptat într-o mașină care costă șase cifre. Ambele sunt echipate cu un cockpit din sticlă plutitoare de 34 de inch și un afișaj 5K. Acestea includ DreamDrive Pro, sistemul avansat de asistență pentru șofer al Lucid, care include LIDAR. De asemenea, vine cu peste 30 de funcții semi-autonome, inclusiv recunoașterea semnelor de trafic, alerte de trafic transversal, asistență la parcare și multe altele.

Acestea includ un sistem de încărcare ultra-rapid de 900 V care permite șoferilor să se adauge până la 400 de km de autonomie în 21 de minute dacă sunt încărcate rapid de 350 kW DC.