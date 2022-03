Leul românesc, imun la războiul din Ucraina: ce se întâmplă cu dolarul american, care este explicația

Leul românesc nu va avea de suferit, în contextul războiului din Ucraina, ne asigură Banca Comercială Română.

Conform BCR, leul românesc se va deprecia în acelaşi ritm ca şi până acum cu o valoare sub 2% faţă de anul precedent. De asemenea, BNR mizează pe stabilitatea leului, chiar dacă traversăm o perioadă de turbulenţe.

„Leul nu va suferi din cauza conflictului Rusia-Ucraina, sau va suferi mult mai puţin decât celelalte monede din regiune. Moneda naţională îşi va continua oricum tendinţa de depreciere pe care am văzut-o în ultimii ani. O depreciere graduală, sub 2% faţă de anul precedent. Avem un deficit de cont curent de peste 6% din PIB, care va rămâne probabil şi în acest an la acelaşi nivel. Acesta exercită oricum o presiune asupra cursului. În perioadele de incertitudine ridicată sunt favorizate aşa numitele valute safe haven, în special dolarul american. Dar eu nu merg pe recomandarea speculaţiilor, ci pe diversificarea portofoliului”, a declarat Ciprian Dascălu, economist BCR, citat de aceeași sursă.