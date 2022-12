Lensa AI, tot ce trebuie să știi: motivele de îngrijorare ascunse în aplicația care face valuri pe Facebook

Aplicațiile AI fac valuri în această perioadă, din ce în ce mai mulți utilizatori alegând „să facă artă” dintr-un singur click.

Desigur, o astfel de aplicație poate părea amuzantă la o primă vedere. Fără pic de efort sau de cunoștințe într-ale picturii, graficii sau editării de fotografie, oricine poate transforma o imagine, dintr-una banală, într-o presupusă capodoperă, ca mai apoi să se „laude” cu ea pe rețelele de socializare.

Totuși, dincolo de factorul moral există un alt aspect, de data asta mult mai îngrijorător, și de care trebuie să ții seamă atunci când alegi să folosești o aplicație de acest fel.

La ce riscuri te supui dacă descarci și folosești Lensa AI

Lensa AI este o aplicație de editare foto pe bază de inteligență artificială, disponibilă pentru utilizatorii de Android și iPhone. Pe scurt, încarci o poză (sau mai multe) cu tine sau cu altcineva, ca mai apoi să retușezi ceea ce crezi tu că trebuie retușat.

Evident, nu va face asta pe gratis, ci în schimbul a 8 dolari pe lună sau a 30 de dolari pe an.

Mai mult, Lensa AI nu este o idee nouă deloc nouă. A fost creată de Prisma Labs, în 2018, sub „cârma” lui Alexey Moiseenkov, un dezvoltator rus, iar aplicația Prisma face cam același lucru, doar că la nivel mai puțin avansat.

Și-acum, dacă tot ne-am lămurit ce este Lensa AI și cine se află în spatele aplicației, haide să vedem la ce riscuri te supui de fiecare dată când o folosești.

Dacă tocmai te gândeai să descarci această aplicație care a „inundat” Facebook-ul, înainte de toate citește cu atenție secțiunea „termeni și condiții”, ca să știi exact ce permisiuni îi dai acesteia.

Imediat ce vei citi acea rubrică, s-ar putea să renunți la ea cât ai zice „inteligență artificială”.

Pe scurt, vei da voie aplicației și oamenilor din spatele acesteia să-ți folosească trăsăturile faciale pentru a antrena inteligența artificială, ca mai apoi, aceasta să devină mai bună, iar formularea este atât de ambiguă încât ai face bine să nu te miri dacă, în viitorul apropiat sau îndepărtat, vei vedea un personaj Hentai care seamănă cu tine, spre exemplu.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că Lensa AI poate folosi după bunul plac imaginile pe care i le trimiți.

Spre exemplu, Olivia Snow, cercetător la UCLA, a declarat că această aplicație ar fi generat imagini nud ce îi semănau foarte mult, chiar și după ce aceasta ar fi încarcat fotografii cu ea în copilărie.

Specialista este de părere că, în mâinile cui nu trebuie, o asemenea aplicație ar putea fi folosită inclusiv pentru răzbunări de tipul „The Most Hated Man on the Internet”, totul adaptat la 2022.