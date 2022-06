Legătura dintre The Matrix și Westworld: ce asemănare există între Neo și Dolores

Intriga legată de Christina, din sezonul 4 Westworld, face multe paralele ciudate cu povestea lui Neo, din The Matrix Resurrections, din câte putem să ne dăm seama.

Dolores, interpretată de Evan Rachel Wood, a debutat în Westworld ca fiind o gazdă într-un „parc de distracții pentru adulți”, iar după ce evadează din închisoarea parcului tematic, în finalul sezonului 2, ea ajută la eliberarea umanității din mâinile lui Rebohoam. Cu toate că Dolores moare în sezonul 3, Evan Rachel Wood se întoarce în sezonul 4 din Westworld, în rolul Christinei.

Rămân multe necunoscute despre acest personaj, de vreme ce ea pare să trăiască o existență obișnuită în lumea modernă, complet diferită față de robotul Dolores. Christina are o colegă apartament, un loc de muncă, o viață socială stagnantă și o teamă constantă de a se întâlni cu oameni – aici intervine prima paralelă cu The Matrix Resurrections.

Paralelele dintre The Matrix și Westworld sunt evidente

Westworld și The Matrix sunt, din multe puncte de vedere, producții asemănătoare. Ambele se bazează pe premisa „om vs. robot”, iar ambele scenarii se joacă cu un grad de dualitate destul de evident între real și iluzoriu. Totodată, ambele filme par obsedate de inteligența artificială care ar putea înrobi omenirea.

Mai mult, Dolores din Westworld și Neo din Matrix își încep poveștile oarecum similar. Ambii sunt scoși din obscuritatea mondenă pentru a deveni vizionari și, mai apoi, parte din rezistență, dându-și, în cele din urmă, viețile pentru a elibera omenirea.

În The Matrix Resurrections, Neo este reînviat în mod misterios sub pseudonimul Thomas, trăind o viață obișnuită în oraș, nefiind conștient de adevărata lui natură. În sezonul 4 Westworld, Dolores este, de asemenea, reînviată, trăind, la rândul ei, ca un om normal, la fel ca mine și ca tine, complet ignorantă față de adevărata ei natură. Deși ambele personaje ar trebui să fie decedate, acestea sunt readuse la viață în film, oarecum sub altă formă.