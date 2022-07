Legătura dintre poluare și bolile autoimune, mai clară ca niciodată: degeaba crezi că trăiești sănătos

Legătura dintre aerul poluat și bolile autoimune tocmai a devenit puțin mai clară datorită unui studiu masiv care a analizat înregistrările de sănătate a peste 6 milioane de canadieni.

Condus de cercetătorul de sănătate publică Naizhuo Zhao de la Universitatea McGill, studiul a constatat că expunerea pe termen lung la poluanții atmosferici a fost asociată cu un risc ușor crescut de a dezvolta lupus, sindrom Sjogren, sclerodermie și alte boli autoimune sistemice mai puțin frecvente.

Aceste afecțiuni, care afectează aproximativ 1 din 10.000 de persoane, sunt adesea umbrite de boli autoimune, cum ar fi artrita reumatoidă, diabetul de tip 1 și scleroza multiplă (SM), care sunt mai răspândite.

„În ultimii ani, s-a acordat o atenție tot mai mare rolului factorilor de mediu pentru a ajuta la explicarea dezvoltării acestor boli”, au explicat cercetătorii în 2019 într-o revizuire a rolului emergent al poluării aerului în bolile autoimune, condusă de epidemiologul Chan-Na. Zhao de la Universitatea Medicală Anhui din China.

Cum funcționează bolile autoimune

În bolile autoimune, sistemul imunitar al organismului degenerează și, în funcție de boală, celulele imune pot ataca în mod greșit celulele din tot corpul: în piele, intestin, organe, celule nervoase, articulații sau țesuturi conjunctive.

Modul în care aerul poluat se amestecă în corp sau acționează asupra factorilor genetici subiacente nu este complet clar. Dar se crede că inhalarea poluanților din aer de-a lungul timpului declanșează inflamația sistemică în întregul corp, care poate duce la sau exacerba o serie de boli autoimune.

De exemplu, studiile anterioare au arătat că expunerea la aer poluat declanșează crize de artrită reumatoidă și poate contribui la scleroza multiplă.

În noul studiu, publicat în Arthritis Research & Therapy, Naizhuo Zhao și colegii de cercetare de la Universitatea McGill au analizat dosarele de sănătate a peste 6 milioane de rezidenți din Quebec cu vârsta de 18 ani și peste, dintre care jumătate erau femei.

Cercetătorii s-au ajustat în funcție de vârstă, sex, statut socioeconomic și dacă oamenii locuiau în zonele urbane sau rurale. Controlul pentru obiceiurile de fumat nu a modificat rezultatele.

În timp ce riscul crescut de boli autoimune cu expunerea la aerul poluat a fost ușor, ceea ce este îngrijorător este că Quebec are, în general, niveluri de poluare a aerului mult sub standardele de calitate a aerului impuse de guvernul canadian. Care este un alt mod de a spune că și nivelurile „scăzute” de poluare a aerului par a fi dăunătoare sănătății.

Sunt necesare mai multe studii pentru a înțelege mai bine interacțiunea dintre diferitele forme de poluare a aerului, în special ozonul, un poluant dăunător și bolile autoimune, spun cercetătorii.

Reducerea poluării este necesară

Nu a fost găsită nicio asociere clară între expunerea la ozon și apariția bolilor autoimune în acest studiu. În plus, analiza nu a inclus date despre alte gaze, cum ar fi monoxidul de carbon sau dioxidul de sulf, care provin din arderea combustibililor fosili.

„Ar trebui să remarcăm că, în utilizarea datelor administrative de sănătate, studiem doar persoanele care au primit îngrijire medicală”, scrie echipa în lucrarea lor.

De asemenea, este important să ne amintim că o mulțime de alți factori sunt implicați în bolile autoimune, inclusiv genetici, dietele cu alimente ultra-procesate și infecțiile virale comune, în cazul SM. Fundamentele biologice ale diferențelor de sex în bolile autoimune sunt, de asemenea, în atenție.

Dar având în vedere că aerul poluat acoperă orașe întregi, țintirea acesteia ar putea avea beneficii uriașe pentru sănătate. Estimări recente sugerează că milioane de decese timpurii ar putea fi prevenite în întreaga lume în fiecare an dacă am renunța treptat la combustibilii fosili și am aduce modifica transportul și industria grea pentru a reduce poluarea aerului.

Un alt studiu publicat în PLOS Global Public Health arată că aerul de o calitatea slabă crește riscul de a dezvolta două sau mai multe boli cronice.

Oamenii în vârstă tind să fie mai sensibili la factorii de risc de mediu decât cei mai tineri. Dar indiferent de vârsta pe care o ai, acestea sunt riscuri pentru sănătate de care ne-am putea lipsi – și putem, reducând poluarea aerului.