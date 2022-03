Klaus Iohannis a dezvăluit ce a discutat cu președintele american Joe Biden: „Am avut două discuții”

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a spus că a discutat cu preşedintele american, Joe Biden, cu privire la modul în care este sprijinită Ucraina, amintindu-și de sprijinul pe care Biden l-a oferit României pentru a intra în NATO. În plus, Klaus Iohannis a fost întrebat dacă în scurta discuţie cu Joe Biden a reuşit să îi reînnoiască invitaţia de a vizita România.

“Astăzi nu am discutat despre această invitaţie, dar am discutat, evident, foarte pe scurt chestiunile pe care tocmai le-am enunţat, cum sprijinim noi Ucraina şi într-una din discuţii, că am avut două astfel de discuţii, ne-am amintit împreună cum preşedintele Biden, la momentul respectiv, a sprijinit România pentru a intra în NATO”, a spus Klaus Iohannis, potrivit News.ro.