Jocurile gratuite de la Sony, în mai: ce primesc abonații la PlayStation Plus

Toate jocurile vor fi disponibile pentru descărcare din hub-ul PS Plus pe PlayStation 4 sau PlayStation 5 începând cu 3 mai, a anunțat Sony Interactive Entertainment.

Abonații PlayStation Plus au acces la trei jocuri în luna mai: FIFA 22, Curse of the Dead Gods și Tribes of Midgard.

FIFA 22 este versiunea PlayStation 4 a jocului, nu versiunea PS5, deși poate fi jucat pe PS5 datorită compatibilității cu versiunea anterioară. Sportul se află în prezent în runda semifinală a Ligii Campionilor UEFA, iar finala se va juca pe 28 mai, motiv pentru care, probabil, PlayStation și EA au ales luna aceasta să prezinte FIFA 22.

Atât competițiile UEFA Champions League, cât și Europa League apar în joc, împreună cu Copa Libertadores a CONMEBOL (campionatul de fotbal al cluburilor din America de Sud). În cazul în care jucătorii PS5 aleg să facă upgrade la versiunea mai nouă pentru consolă, progresul lor în modurile Ultimate Team și Volta Football va fi preluat, dar salvările lor de joc (în carieră sau în alte moduri) nu vor fi transferate.

O selecție interesantă

Curse of the Dead Gods, de Passtech Games și publicat de Focus Home Interactive, este un dungeon crawler izometric, roguelike pentru PlayStation 4, care a fost lansat în februarie 2021. În acesta, jucătorii explorează temnițele generate procedural în căutarea bogățiilor. Jocul include un „Curse Meter”, în plus față de un contor de sănătate, care se umple și îi creează probleme jucătorului dacă folosește magie neagră.

Tribes of Midgard, pentru PS4 și PS5, este un action RPG cu accent pe supraviețuire și jocul cooperativ. Jocul se înclină din greu spre mitologia nordică, cu misiuni care implică Yggdrasil (arborele vieții nordic), Jötnar (giganții) și prevenirea Ragnarok-ului. În modul co-op sunt acceptați până la 10 jucători din „triburi” online pentru modul său de supraviețuire.

Abonații PlayStation Plus pot descărca în continuare jocurile din aprilie — Hood (pentru PS4 și PS5); Slay the Spire (PS4); și SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated — până pe 2 mai.