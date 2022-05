Joburile râvnite de români: aici primesc salarii medii de peste 7.000 de lei

Cele mai recente analize efectuate pe piața muncii din România arată o activitate crescută în rândul angajaților, mult mai dispuși la explorare și la căutarea unor noi joburi, dar și în rândul firmelor, care s-au apucat de recrutări la un nivel record pentru ultima perioadă.

După doi ani pandemici dificili, în care piața muncii a fost oarecum blocată, iar antreprenorii foarte sceptici în a se extinde foarte mult cu recrutările, lucrurile încep să revină la normal.

Oamenii sunt avizi după căutarea unor locuri de muncă mai bine plătite sau care oferă mai multe oportunități și beneficii, în timp ce angajatorii pun la bătaie numeroase poziții disponibile, în așteptarea candidaților.

Conform Undelucrăm.ro, cei mai mulți dintre conaționalii noștri își doresc să prindă un loc de muncă în domenii precum IT sau HR.

Nici nu este de mirare că avem în față astfel de opțiuni, dacă analizăm nivelul salarial mediu pentru poziții diverse din aceste domenii. De exemplu, jobul de software developer este remunerat, în medie, cu nu mai puțin de 7.400 de lei.

Însă există și domenii de activitate unde salariile sunt mult mai mici. Practic, o persoană care muncește pe post de lucrător comercial câștigă în luni bune cât primește lunar un angajat în IT. Ca lucrător comercial, salariul mediu este de doar 2.400 lei.

Alte salarii medii din țară arată astfel:

Vestea bună este că salariile nu vor rămâne la acest nivel! Pe fondul inflației galopante, oamenii au nevoie de o creștere a veniturilor care să acopere cheltuielile crescute, astfel încât puterea de cumpărare să nu scadă, iar nivelul de trai să nu se deterioreze. Acest lucru a fost înțeles de managerii români, motiv pentru care foarte multe firme au în plan creșteri de salarii în perioada următoare.

Astfel, potrivit analizei noastre, aproximativ 40% dintre specialiştii în HR spun că firmele pe care le reprezintă au în plan să mărească salariul angajaţilor.

„Când am lansat Undelucram.ro am pornit cu gândul de a-i susţine pe angajaţi să ia decizii despre un anumit loc de muncă prin oferirea unor informaţii pe care adesea nu le află la interviul de angajare. Astfel, transparentizând modul în care funcţionează companiile am devenit un instrument foarte util şi pentru angajatori, în special pentru experţii în resurse umane. Salary Report oferă date din ultimul an despre 400.000 de salarii, însă acest document este rezultatul celor 11 ani de la lansarea Undelucram.ro”, a explicat Costin Tudor, fondator şi CEO Undelucram.ro