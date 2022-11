iPhone-ul cu clapetă, pe modelul Galazy Z Flip: trebuie să-ți vinzi casa, să ți-l permiți, e isterie pe tot internetul

De când samsung a lansat fascinantul Galaxy Z Flip și a readus în inimile noastre nostalgia vremurilor în care aveam telefoane cu clapetă, mai ales de la Motorola, iPhone a intrat într-un con de umbră. Până acum.

Ce ai zice de un model de iPhone conceput ca o combinație între Z Flip și caracteristicile Apple? Deja există!

Nu, nu în magazine, ci la nivel de concept. The Aesthetics of Science and Technology (AST) din China susține că a construit un iPhone pliabil, aplicând modificări foarte dificile și foarte ingenioase, așa cum doar chinezii ar putea să reușească.

Mai exact, inginerii spun că au creat modelul unic cu piese de schimb Motorola RAZR , propriile lor elemente imprimate 3D și un ecran iPhone X făcut mai flexibil prin înlocuirea straturilor de sticlă și tactile deloc pliabile.

Presa internațională a publicat noul model de telefon unicat, în timp ce internauții se arată extrem de interesați de un astfel de dispozitiv. S-a creat o adevărată isterie pe rețelele de socializare și mai ales în grupurile celor pasionați de tehnologie sau fani ai gigantului Apple.

Ei bine, dincolo de această invenție a inginerilor chinezi, adevărul e că iubitorii de iPhone-uri ar putea avea parte de un telefon pliabil până la finele lui 2023, Apple nedorind să rămână în urma celor de la Samsung din acest punct de vedere. Nu există date concrete cu privire la această lansare, dar site-urile de specialitate vorbesc despre faptul că în industrie sunt astfel de zvonuri.

Multe mașini din România sunt de două ori mai ieftine

Cert este că noul iPhone va fi, fără îndoială, cel mai scump telefon vândut de Apple. Unii români, pentru a și-l putea permite, ar putea să-și vândă mașina, dacă ținem cont că pe străzi circulă mașini ce se comercializează și cu 600-800 de euro. Un astfel de telefon se va apropia, cel mai probabil, de 1.100 – 1500 de euro, așa cum se întâmplă cu modelul Samsung.

Ar putea fi chiar mai scump decât atât, dacă cei de la Apple îmbunătățesc anumite caracteristici oferite de competiție și vin cu o reclamă puternică din spate, care să încurajeze utilizatorii să facă achiziția.